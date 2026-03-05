Newsletters

Chaque semaine, nous vous proposons un tour d’horizon des articles publiés sur ActuaLitté, pour revenir sur les livres qui ont retenu notre attention. Romans, essais ou autres récits : cette newsletter rassemble les avant-critiques, avant-parutions, chroniques et michroniques parues ces derniers jours. L’occasion de retrouver, en un seul coup d’œil, les ouvrages évoqués dans nos pages, de prolonger la lecture et de (re)découvrir quelques titres marquants de l’actualité éditoriale récente.

Maudite soit la guerre — Gwenaël Bulteau

Dans un Paris assombri par la Première Guerre mondiale, la vie quotidienne se déroule sous la menace des bombardements et de la mobilisation. Au cœur de cette ville sous tension, une série d’événements, dont un meurtre, révèle les fractures d’un quartier et les secrets de ses habitants. Entre enquête criminelle et drame intime, le roman explore comment la guerre s’immisce dans les relations, les familles et les consciences.

La maison du Bosphore — Pınar Selek

Dans ce roman, Pınar Selek raconte une Istanbul traversée par la répression politique et les tensions sociales. À travers plusieurs personnages et trajectoires, le récit explore la vie quotidienne sous un régime autoritaire, entre peur, résistance et solidarité. L’autrice mêle histoire personnelle et regard politique pour donner voix à celles et ceux qui tentent de survivre dans un climat de surveillance et de violence.

William — Mason Coile

Ce polar plonge dans un univers où les certitudes scientifiques et morales vacillent. L’intrigue suit des personnages confrontés à des technologies ou des découvertes qui bousculent la frontière entre progrès et menace. L’auteur s’attache à explorer les conséquences humaines et éthiques d’un futur proche dominé par l’innovation.

Inside Mac — Eny Heli

Éléa n’a qu’une obsession : retrouver les responsables de la mort de son père. Pour parvenir à ses fins, elle infiltre l’organisation criminelle qu’elle juge responsable, dirigée par le mystérieux chef de cartel connu sous le nom de Mac. Mais son enquête devient dangereuse lorsqu’elle se rapproche de Jay, le bras droit du chef, et que les frontières entre vengeance, loyauté et sentiments commencent à se brouiller.

À quoi bon ? — Olivier Dhilly

Cet essai démonte les promesses souvent séduisantes de la littérature de développement personnel. L’auteur y analyse les mécanismes qui transforlent les problèmes sociaux, économiques ou politiques en simples défis individuels à surmonter. En interrogeant cette industrie du bien-être, le livre invite à réfléchir à ce que ces discours disent de notre époque et de notre rapport à la réussite.

Le Songe de Médée — Natalie Haynes

En revisitant le mythe de Médée et Jason, Natalie Haynes s’éloigne du récit héroïque traditionnel pour en montrer l’envers tragique. Le roman remonte aux origines des événements qui mèneront à la catastrophe, révélant les jeux de pouvoir, les humiliations et les trahisons qui jalonnent leur histoire. À travers plusieurs points de vue, l’autrice éclaire la violence et les déséquilibres qui transforment une légende antique en drame humain.