Newsletters

Le partenariat noué entre Amazon et le Festival du Livre de Paris 2026 a creusé une ligne de fracture au sein de la filière. Après le retrait du Syndicat de la librairie française, éditeurs et libraires se retrouvent face à un dilemme à la fois stratégique, économique et symbolique. Entre défense du prix unique, équilibres financiers fragiles et interrogations institutionnelles, la manifestation dépasse désormais la simple question d’un sponsor pour devenir un révélateur de tensions structurelles.

Présentée comme la Maison des écritures et des paysages, la Villa Valmont, inaugurée au printemps 2023 à Lormont, dans la métropole bordelaise, déploie un programme mêlant résidences d’artistes et actions de médiation culturelle auprès de publics variés. Un projet ambitieux, aujourd’hui fragilisé par la diminution des subventions dans un contexte budgétaire tendu.

De son côté, le Pass Culture a confirmé, dans un message adressé aux acteurs culturels, une enveloppe de 62 millions d’euros pour la part collective du dispositif en 2026. Ce budget sera ventilé sur les deux périodes scolaires, de janvier à août puis de septembre à décembre. L’an passé, les crédits alloués s’étaient révélés insuffisants face à l’ampleur des demandes, conduisant à un gel des dépenses.

Cette semaine, à 21h05 sur France 5, La Grande Librairie fait le choix du dialogue, à l’heure où la pensée se polarise plus que jamais. Autour de questions brûlantes — guerre, mémoire, identité, transmission — Augustin Trapenard réunit des écrivains dont les œuvres interrogent la violence du monde et les possibilités de réconciliation. Dans un contexte marqué par les fractures idéologiques et les tensions internationales, l’émission entend remettre la littérature au centre du débat public, comme un espace de nuance, de complexité et d’écoute.