Amazon au Festival du livre de Paris : le Syndicat de l’édition dénonce un “mauvais procès”
Le partenariat entre Amazon et le Festival du Livre de Paris 2026 a ouvert une fracture profonde dans la filière. Après le retrait du Syndicat de la librairie française, éditeurs, libraires et organisateurs se retrouvent face à un choix stratégique, économique et symbolique. Entre défense du prix unique, contraintes financières et malaise institutionnel, l’événement parisien cristallise des tensions bien plus larges que la seule question d’un sponsor.