Trump bannit l’IA Claude : un scénario que John le Carré aurait reconnu
Le 27 février 2026, Donald Trump a ordonné à toute l'administration américaine de cesser d'utiliser l'IA d'Anthropic. Derrière la décision : une opération militaire au Venezuela, un garde-fou automatique, et un refus maintenu sous pression directe de la Maison-Blanche. John le Carré aurait reconnu cette histoire. Il l'avait déjà écrite.
Fille de pute, victime de la censure : un maire peut-il interdire un roman en médiathèque ?
“Une catastrophe” : une décision de la Mairie de Paris menace le Salon du livre africain
Préserver Bolloré ? La direction de Livres Hebdo censure un entretien sur Hachette
Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt