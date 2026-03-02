Newsletters

Lecture des 10-22 ans : ce que révèle l’enquête de l’OEI en Ibéro-Amérique

L’Organisation des États ibéro-américains indique que 57,93 % des 10-22 ans se déclarent lecteurs, dont 25 % réguliers, sur près de 3 000 jeunes interrogés. L’étude met en lumière des écarts selon l’âge et les territoires, et identifie les freins : manque de temps, écrans, concentration. Papier et numérique coexistent dans les usages.

Trump interdit l’IA Claude dans l’administration américaine

Le 27 février 2026, Donald Trump ordonne la cessation immédiate de l’usage de l’IA Claude (Anthropic) par les agences fédérales. La décision suit le refus du système d’assister une opération militaire visant le Venezuela, au nom de ses garde-fous éthiques. L’épisode cristallise les tensions entre pouvoir exécutif et technologies d’IA.

À Kyiv, une librairie perd des milliers de livres après une panne de chauffage

Le 16 février 2026, une rupture du réseau de chauffage projette eau brûlante et vapeur dans une librairie de Kyiv. Des milliers d’ouvrages sont détériorés, certains difficiles à remplacer. L’incident illustre la vulnérabilité des stocks physiques face aux défaillances d’infrastructure, dans un contexte ukrainien déjà sous tension.

Mexique : près de 60 bibliothèques publiques hors service à Tabasco

À Villahermosa, la secrétaire à la Culture de Tabasco annonce qu’environ 60 bibliothèques, sur plus de 560 recensées, sont inopérantes. Les municipalités assument légalement l’entretien des infrastructures, tandis que l’État se concentre sur les collections reçues fin 2025. La situation interroge l’accès effectif à la lecture publique.

La British Library intègre 38 webnovels chinois grâce à l’IA

La British Library ajoute 38 webnovels chinois à ses collections via un dispositif combinant traduction par intelligence artificielle et relecture humaine. L’initiative réduit délais et coûts, tout en élargissant l’accès à la littérature numérique chinoise. Un jalon dans la conservation des productions culturelles nées en ligne.

Inde : le Karnataka réforme l’achat de livres en bibliothèque

Le Department of Public Libraries du Karnataka supprime les plafonds de prix qui limitaient les acquisitions. Les bibliothèques peuvent désormais acheter best-sellers et titres à forte demande. Cette réforme modifie les politiques d’achat public et influe sur le marché local du livre et l’accès des lecteurs aux nouveautés.