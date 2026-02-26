Les propos censurés dans Livres Hebdo “ont toute leur place dans d'autres médias”
La suppression d'une réponse donnée par l'auteur et universitaire Jean-Yves Mollier à la question du journaliste Éric Dupuy, dans un entretien accordé à Livres Hebdo, a agité les professions de la presse et du livre. Les propos de l'historien évoquaient la gouvernance de Lagardère, propriété de Vincent Bolloré, et les cas d'ingérences au sein de maisons du groupe. Michel Lanneau, direction de la publication, assure que la réponse a été escamotée pour des raisons éditoriales, et en aucun cas suite à des pressions.