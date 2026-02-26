Newsletters

La suppression d'une réponse donnée par l'auteur et universitaire Jean-Yves Mollier à la question du journaliste Éric Dupuy, dans un entretien accordé à Livres Hebdo, a agité les professions de la presse et du livre. Les propos de l'historien évoquaient la gouvernance de Lagardère, propriété de Vincent Bolloré, et les cas d'ingérences au sein de maisons du groupe. Michel Lanneau, direction de la publication, assure que la réponse a été escamotée pour des raisons éditoriales, et en aucun cas suite à des pressions.

Un maire refuse l’acquisition d’un roman dans une médiathèque municipale. Le livre : Fille de pute, de Swann Dupont. Les motifs avancés sont connus. Pas de règlement voté, donc pas d’achats, considère le maire. Et puis, n'oublions pas la protection des mineurs, donc l'impérieuse prudence. D'ailleurs, le titre du livre lui-même, voyez-vous... même sans lire le bouquin, pas besoin d'aller trop loin. Pourtant, la lecture de ce récit fait assez mal à la réalité.

Entre défis économiques, réformes du Pass culture et mutations des pratiques de lecture, les librairies indépendantes font face à des difficultés très concrètes. Si certaines ferment leurs portes, d’autres inventent de nouveaux modèles, tissent des alliances locales ou mobilisent leurs lecteurs. Des Cévennes à Lille, de Versailles à La Rochelle, le livre continue de faire vivre des lieux engagés et créatifs. Un paysage contrasté, où fragilité et vitalité coexistent.

Le Sénat met à l’honneur la Description de l’Égypte conservée dans ses collections. Les 23 volumes de cette œuvre colossale, conservés dans leur édition impériale originale, sont présentés à travers une sélection de planches et de documents reproduits sur le site Mémoire du Sénat, dédié à la diffusion et à la valorisation du patrimoine historique de la Seconde chambre.