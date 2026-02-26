Newsletters

Chaque semaine, nous vous proposons un tour d’horizon des articles publiés sur ActuaLitté, afin de revenir sur les livres qui ont retenu notre attention. Romans, essais, album jeunesse ou récits plus inclassables : cette newsletter rassemble les avant-critiques, avant-parutions, chroniques et michroniques parues ces derniers jours, pour vous offrir en un clin d’œil l’essentiel des ouvrages évoqués. Une façon de prolonger la lecture, de (re)découvrir des titres marquants et de ne rien manquer de l’actualité éditoriale récente.

Le bleu ne te va pas — Judith Schalansky

Un roman d’apprentissage singulier qui suit Jenny, une jeune fille sur une île de la Baltique, confrontée à un interdit qui façonne son désir d’ailleurs : devenir matelote, un rêve refusé parce qu’elle est une fille. À travers une narration éclatée mêlant souvenirs d’enfance et réflexions d’adulte, le récit explore l’identité, l’élan vers le large et la construction de soi dans un monde où les frontières sociales, mentales et géographiques se dessinent et se dépassent.

Place de la Victoire, 1936 — Alexandre Courban

Un roman historique et social qui plonge le lecteur dans l’effervescence de Paris au moment du Front populaire. À travers les yeux de Camille, journaliste/photo­graphe observatrice du mouvement, le livre capture l’enthousiasme collectif des grèves, les slogans, les banderoles, et l’organisation des ouvriers en lutte. L'auteur mêle habilement politique, intimité et enquête, notamment autour d’un fait divers (un corps retrouvé), offrant un portrait vivant d’une époque marquée par l’espoir et les tensions sociales.

Scopophilia — Alexandra Matine

Ce roman suit Georgia, une adolescente timide et effacée, projetée dans l’univers des réseaux sociaux où la visibilité devient une quête obsessionnelle. À travers une écriture qui colle au rythme des plateformes numériques, avec répétitions, filtres, performances quotidiennes, l’ouvrage explore la transformation identitaire sous l’emprise de l’algorithme et du regard des autres. L’ascension virale de Georgia devient alors le révélateur d’une dépossession de soi et des violences implicites de la célébrité numérique.

Par-delà le consentement — Evariste Pimplis

Premier roman de l’auteur, publié dans la collection Mythos, ce livre aborde la question du consentement au-delà des cadres juridiques ou normatifs quinze ans après le mouvement #MeToo. Au centre, la rencontre entre deux hommes très différents (l’un masculiniste, l’autre queer) dont le désir partagé ne suffit pas à résoudre les ambiguïtés de leurs relations sexuelles et affectives. Alternant deux points de vue, le récit explore les zones grises du consentement, les contradictions du désir, les dynamiques d’emprise et les impasses de la masculinité contemporaine.

Le Grand hôtel des émotions — Lidia Brankovic

Un album jeunesse imaginatif et illustré, conçu pour aider les enfants (à partir de 4 ans) à reconnaître, comprendre et apprivoiser leurs émotions. Le livre transpose les sentiments dans un hôtel imaginaire où chaque émotion trouve une chambre adaptée, offrant une exploration visuelle et sensible du monde intérieur. Par ce lieu accueillant et métaphorique, les jeunes lecteurs sont encouragés à nommer ce qui les traverse pour mieux vivre avec eux-mêmes et les autres.

Le syndrome de l’imposture — Fred Neidhardt

Plus qu’un livre, une chronique biographique drôle et incisive sur la carrière de Fred Neidhardt, connu pour ses faux témoignages et canulars médiatiques. Entre caméras cachées, émissions de télévision et détournements médiatiques, l’auteur dévoile les coulisses de ses apparitions les plus improbables, jouant avec les limites de la vérité médiatique. Le livre met en scène l’imposture comme un art de détourner les situations sérieuses en moments absurdes et jubilatoires.