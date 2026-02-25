Préserver Bolloré ? La direction de Livres Hebdo censure un entretien sur Hachette
On connaissait Désarmer Bolloré, Stop Bolloré ou encore Déborder Bolloré, mais la direction de la revue professionnelle Livres Hebdo semble plutôt adhérer à Ménager Bolloré. Un entretien avec l'auteur et professeur émérite d'histoire contemporaine Jean-Yves Mollier, consacré à l'histoire du groupe Hachette Livre, a été amputé, après mise en ligne, d'une réponse évoquant les interventions de Nicolas Sarkozy dans la ligne éditoriale de Fayard. La direction du titre n'a pas fourni d'explications.