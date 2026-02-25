Newsletters

On connaissait Désarmer Bolloré, Stop Bolloré ou encore Déborder Bolloré. Du côté de Livres Hebdo, la formule semblerait plutôt être Ménager Bolloré. Un entretien avec l’historien Jean-Yves Mollier, consacré à l’histoire du groupe Hachette Livre, a été modifié après sa mise en ligne : une réponse évoquant les interventions de Nicolas Sarkozy dans la ligne éditoriale de Fayard a été supprimée. La direction de la revue professionnelle n’a pas apporté d’explication publique à cette modification.

Dans le Parc naturel du Perche, à Bretoncelles, commune de 1.500 habitants, une nouvelle médiathèque a ouvert ses portes il y a une dizaine de jours. Présenté comme un projet structurant pour la ville, l’équipement a mobilisé durant quinze jours de nombreux bénévoles pour le transfert et le rangement des collections. Mais depuis l’inauguration, l’attention se cristallise sur un ouvrage que le maire a refusé d’acheter.

À Toulouse, William Lafleur, alias Monsieur Le Prof, comparaît ce 24 février, poursuivi pour diffamation par un inspecteur qui affirme s’être reconnu dans son récit d’inspection. L’auteur conteste les accusations et dit avoir ressenti un manque de soutien de la part de son éditeur. Flammarion, de son côté, précise que la plainte ne porte pas sur le livre lui-même, mais sur des propos publiés sur les réseaux sociaux.

Enfin, La Grande Librairie s’interroge cette semaine sur ce que nous savons réellement de nos parents — et de l’enfant que nous avons été. Éric-Emmanuel Schmitt, Pascal Bruckner, Hugo Lindenberg, Laurence Nobécourt, Cathy Karsenty et Arundhati Roy y explorent les filiations, les héritages invisibles et les blessures d’enfance. Une plongée dans l’intime, où la littérature tente de comprendre ce que la famille façonne en nous.