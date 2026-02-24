Newsletters

Qu’un maire de l’Orne intervienne auprès d’une médiathèque pour orienter, voire restreindre, les ouvrages présents en rayon a de quoi surprendre. Le titre du récit publié par Swann Dupont chez Istya & Cie — Fille de pute — peut heurter, mais l’argument paraît bien mince. Dans une tribune détaillée, l’autrice revient sur cette situation singulière et dénonce un interventionnisme municipal qui, selon elle, contrevient au sens commun — sinon au bien commun.

Fondées en 1986 par Danielle Dastugue, les éditions du Rouergue célèbrent en 2026 leurs quarante ans d’existence. Un anniversaire toutefois assombri par des incertitudes pesant sur l’avenir de leur emblématique collection d’albums jeunesse, suspendue depuis plusieurs mois. Un collectif d’auteurs et d’autrices, soutenu par des professionnels du livre et de l’édition, réclame des garanties quant à la pérennité de ce catalogue historique.

Romans exigeants et primés en tête, succès populaires confirmés, et un nouvel opus signé Jordan Bardella qui s’installe sans encombre : le palmarès 2025 des meilleures ventes francophones de L’Express, établi à partir des données Edistat, offre une lecture révélatrice des tensions et des lignes de fracture du débat public.

Cette tribune prend racine dans une immersion au cœur du scandale Agessa, ces mois passés à se débattre dans un labyrinthe administratif où chaque démarche semble aggraver la situation. Derrière les formulaires opaques, les silences et les réponses évasives, se dessine un système qui contraint les victimes à financer leur propre réparation. Le récit d’Henri Fellner met au jour les mécanismes d’un piège institutionnel, ses acteurs, ses complicités et les forces qui maintiennent les auteurs à l’écart du droit commun.