De l’exposition d’ouvrages abîmés au Japon à une réintégration judiciaire dans une école américaine, en passant par des initiatives publiques massives et des contestations locales autour de l’espace public et du savoir.

Bonjour, nous sommes le lundi 23 février 2026.

À Obihiro (Japon), une bibliothèque présente au public des livres rendus inutilisables : couvertures brisées, pages lacérées, taches visibles. L’exposition, nommée « Les livres pleurent », vise à sensibiliser sur la fragilité des ouvrages et l’importance de gestes de respect envers les collections partagées. Cette démarche, pédagogique plutôt que moralisatrice, invite à protéger le patrimoine commun des lecteurs.

Aux États-Unis (Mississippi), Toby Price, éducateur, avait été licencié après avoir lu en visioconférence un album jeunesse contenant des références aux fesses jugées « inappropriées ». Après deux ans de procédure, la Cour d’appel a annulé la sanction, la qualifiant d’arbitraire et sans preuve substantielle, et ordonné sa réintégration. L’affaire cristallise les débats autour de liberté pédagogique et censure.

Sur TikTok, un créateur détourne des archives esthétiques des années 1940 pour une série de vidéos virales. Il met en avant des objets étonnants — poudres, accessoires, photos — issus de réserves patrimoniales, fascinant un large public. Cette mise en récit d’archives historiques montre comment les plateformes sociales peuvent propulser des contenus d’époque vers de nouvelles audiences, mêlant culture et divertissement.

La Xunta de Galice a lancé Lemos+, un programme ambitieux qui mobilise plus de 60 millions d’euros et 115 actions jusqu’en 2029 pour promouvoir la lecture en galicien et dans tous ses formats. Objectif : renforcer l’accès aux livres, stimuler les pratiques de lecture dès l’enfance, et consolider la place de la langue régionale à l’heure du numérique, avec un soutien durable aux réseaux éducatifs et culturels.

À Londres, l’ouverture d’un rooftop café culturel a suscité une polémique autour des limites de la liberté d’expression. Certains riverains et responsables politiques contestent l’organisation d’événements littéraires jugés « provocateurs », dénonçant ce qu’ils estiment être un espace hors de contrôle des normes de modération. Le débat local interroge le lien entre espace public, création et réglementation culturelle.

Sur le campus de Boğaziçi à Istanbul, la démolition de la bibliothèque Aptullah Kuran pour installer une pelouse temporaire a provoqué un vif débat. Les étudiants et enseignants dénoncent une décision symboliquement lourde, assimilant la suppression de l’espace de savoir à une attaque contre l’autonomie académique. Plus de 800 000 ressources sont déplacées, et la controverse relance les tensions universitaires.