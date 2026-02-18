Newsletters

Le 30 janvier dernier, l’administration américaine a mis en ligne des millions de documents liés à Jeffrey Epstein. Ces archives dévoilent ou confirment les liens de l’homme d’affaires, condamné pour des faits de pédocriminalité, avec de nombreuses personnalités. Parmi elles figurent des auteurs reconnus, un ancien Premier ministre, ainsi que des références au roman Lolita de Vladimir Nabokov. Ces mentions ou échanges ne constituent toutefois en rien des preuves d’implication dans des activités criminelles.

Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Sébastien Lecornu, l’intersyndicale du spectacle vivant public tire la sonnette d’alarme face à une situation qualifiée de « gravité exceptionnelle ». Les organisations pointent les conséquences de la loi de finances, la baisse des financements des collectivités territoriales et les menaces qui pèsent sur le régime de l’intermittence.

À la médiathèque Jean Rousselot de Guyancourt (Yvelines), le bibliothécaire Grégory Launay siège au jury du Prix Les Visionnaires 2026. À travers cette distinction à dimension territoriale, il défend une conception de la lecture comme espace de médiation, d’analyse du monde contemporain et de dialogue avec les publics.

Enfin, la prochaine émission de La Grande Librairie mettra le vivant à l’honneur. Eau, arbres, oiseaux et formes de langage seront au cœur des échanges, mercredi 18 février 2026 à 21h05. Augustin Trapenard recevra Gaspard Koenig, Simonetta Greggio, Bernard Werber, Jean-Yves Jouannais et Pauline Peyrade.