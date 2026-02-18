Affaire Epstein : des auteurs, des chercheurs et Lolita dans les archives déclassifiées
La mise en ligne de millions de documents relatifs à Jeffrey Epstein par l'administration américaine, le 30 janvier dernier, a révélé ou confirmé les relations de l'homme d'affaires, pédocriminel condamné, avec de nombreuses personnalités. Parmi celles-ci, plusieurs auteurs réputés, mais aussi un ex-Premier ministre, ou encore le roman Lolita de Vladimir Nabokov... Des mentions ou échanges qui, toutefois, ne prouvent aucune participation à des activités criminelles.