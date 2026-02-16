Arnaque email : des faux marketeux piègent les auteurs avec des offres bidon
Les auteurs britanniques voient surgir dans leur boîte de réception une nouvelle faune d'arnaqueurs. Ils se présentent comme des « marketers » spécialisés, mais surtout autoproclamés. Polis, bien qu'insistants, parfois étonnamment informés, qui promettent de « booster » les ventes de livres contre paiement. Car tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Affaire Epstein : Gallimard reporte la parution du livre de Jack Lang ?
Affaire Guillaume Meurice : la blague ne fait toujours pas l’unanimité
Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir
Witold Gombrowicz, l’ennemi radical des identités figées