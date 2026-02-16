Newsletters

Leibniz, Tolkien et Wilde dominent les enchères 2025

En 2025, le marché des livres rares s’illustre sur AbeBooks avec des ventes records. Une lettre manuscrite de Leibniz de 1710, rédigée en français, atteint environ 44.000 dollars. Derrière, un ensemble original du Seigneur des anneaux de Tolkien et une édition de luxe du Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde confirment l’attrait des pièces littéraires rares, dans un marché mondial structuré autour des collectionneurs et de la bibliophilie haut de gamme.

Des objets KISS volés retrouvés en librairie d’occasion

Après un cambriolage début janvier 2026 à Chattanooga, des objets de collection liés au groupe KISS réapparaissent lors d’une tentative de revente dans une librairie d’occasion. Alerté par la victime, le personnel reconnaît les pièces et contacte la police. Les suspects, identifiés grâce à des images vidéo, font l’objet de poursuites pour vol aggravé, illustrant le rôle des circuits d’occasion dans la traçabilité des biens culturels volés.

Iowa : restriction d’accès aux livres adultes pour les mineurs

Dans l’Iowa, le projet de loi HF 2309 impose un consentement parental annuel pour permettre aux mineurs d’emprunter certains documents jugés nuisibles. Les bibliothèques doivent classer les collections, séparer physiquement les ouvrages concernés et conserver des traces administratives. Les partisans invoquent la protection des jeunes publics ; les opposants dénoncent un risque de censure, des coûts élevés et une exposition accrue aux contentieux.

À Moscou, les bibliothèques deviennent des lieux hybrides

En Russie, les bibliothèques se transforment en espaces culturels multifonctions : coworking, cinéma, ateliers ou studios. Le ministère de la Culture évoque une hausse de fréquentation de 167 % entre 2020 et 2024. Inspiré du concept de « troisième lieu », ce modèle élargit les usages au-delà du prêt de livres, avec des établissements conçus comme plateformes communautaires ouvertes, capables d’accueillir travail, formation et activités culturelles.

820 millions de prêts numériques : un seuil mondial franchi

En 2025, les prêts numériques via Libby et Sora dépassent 820 millions selon OverDrive, en hausse de près de 11 %. Les ebooks dominent, mais les audiobooks et magazines progressent fortement. Les bibliothèques publiques concentrent l’essentiel des usages, tandis que les réseaux scolaires accélèrent. Plus de 200 établissements dépassent désormais le million de prêts, signe d’une transformation structurelle vers une bibliothèque accessible à distance.

Saisie de domaines : riposte contre le piratage en Europe

Début 2026, les autorités américaines saisissent plusieurs domaines liés à des sites de piratage opérant depuis la Bulgarie. L’opération, menée avec des partenaires européens, cible l’infrastructure technique et économique des réseaux illégaux. Les plateformes proposaient films, logiciels et livres numériques piratés. Cette stratégie de neutralisation des adresses en ligne devient un levier central dans la lutte internationale contre la contrefaçon culturelle.

Faux services marketing : une arnaque visant les auteurs

Des auteurs, notamment au Royaume-Uni, reçoivent des courriels frauduleux proposant des services promotionnels payants. Les escrocs usurpent parfois l’identité d’éditeurs ou d’agences pour renforcer leur crédibilité. Les messages promettent visibilité ou interviews contre paiement ou collecte de données. Les organisations professionnelles alertent sur ces pratiques et recommandent de ne jamais répondre à ces sollicitations non vérifiées.