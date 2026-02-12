Newsletters

À Paris, face au 86 quai de l’Hôtel de Ville, Mémoire du Feu entend redonner au bouquinisme une dimension résolument engagée : ouvrages politiques épuisés, essais de critique sociale, histoire sociale, catalogues d’éditeurs indépendants, sans oublier un peu de littérature et d’illustré. Porté par un ancien libraire confronté à la hausse des loyers, aux refus d’aides publiques et à la surproduction éditoriale, le projet revendique un rythme plus lent et une sélection exigeante. L’ambition est claire : faire des quatre boîtes vertes un espace de rencontres, d’échanges et de découvertes.

Lors de la conférence de présentation du Festival du Livre de Paris, la ministre de la Culture Rachida Dati est revenue sur la série d’agressions et de dégradations ayant visé des librairies indépendantes ces derniers mois. « Je le redis : la violence n’a sa place nulle part et certainement pas dans des lieux de culture », a-t-elle déclaré. Elle n’a toutefois pas évoqué la perquisition subie par la librairie parisienne Violette & Co, ni les positions défendues par son camp politique au Conseil de Paris.

Début février, Microsoft a officialisé le lancement de son Publisher Content Marketplace, ou PCM. Cette plateforme propose aux éditeurs de concéder des licences d’exploitation de leurs contenus pour des usages liés à l’intelligence artificielle, avec une rémunération calculée en fonction de l’usage et des outils de suivi détaillés. L’entreprise affiche un double objectif : ouvrir de nouvelles sources de revenus aux producteurs d’information et renforcer la fiabilité des réponses générées par les assistants conversationnels.

Aux États-Unis, une plainte visant l’autrice-compositrice Amanda Palmer et son ex-mari, l’écrivain britannique Neil Gaiman, a été classée sans suite par la justice du Massachusetts le vendredi 6 février. Le tribunal a estimé que la procédure devait être instruite en Nouvelle-Zélande, où les faits d’agressions sexuelles allégués se seraient déroulés.