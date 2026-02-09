Newsletters

Holyday Without Ice

Dans le Maine, un projet de loi, soutenu par la gouverneure Janet Mills et la représentante Ellie Sato, vise à restreindre l'accès des agents de l'ICE aux espaces sensibles tels que les bibliothèques, les écoles et les structures de santé. Le texte, LD 2106, interdit toute entrée ou consultation de dossiers sans mandat judiciaire valide, sauf en cas d'urgence. Cette mesure vise à protéger les droits des usagers face aux actions de l'immigration enforcement .

Martin de la Soudière : écrire le paysage comme on écrit une vie

Martin de la Soudière, l'ethnologue du dehors, s'est éteint le 2 février 2026. Il arpentait les paysages comme on écrit une vie, mêlant terrain, mémoire et littérature. Ses ouvrages, tels que Arpenter le paysage et Par monts et par vaux, sont des hommages à la géographie sensible. Une réédition de Le Col de l'oubli est prévue pour mai.

Scandale Agessa : quand l'État préfère les finances du régime aux droits des artistes

Le 9 décembre 2025, la SSAA décide de cesser les recours contre les artistes-auteurs lésés par l'Agessa. Mais le 15 janvier 2026, l'État bloque cette décision, préférant les finances du régime aux droits des artistes. Une victoire morale annulée, une violence institutionnelle qui se poursuit.

Fan de Heated Rivalry, le maire de New York provoque une émeute en bibliothèque

Lors d'une tempête de neige, le maire de New York, Zohran Mamdani, recommande la romance Heated Rivalry de Rachel Reid. Résultat : une ruée vers le prêt numérique à la NYPL, avec près de 3000 personnes en attente. La bibliothèque élargit temporairement l'accès pour répondre à la demande.

Barbe-Rouge en originaux : 50 planches d’Hubinon exposées pour la première fois à Paris

Du 18 février au 14 mars 2026, la Galerie Daniel Maghen expose pour la première fois 50 planches originales de Barbe-Rouge, le pirate légendaire de la BD franco-belge, dessinées par Victor Hubinon. Ces trésors, issus de cinq albums, offrent un retour saisissant à l'encrage maritime et à l'aventure épique.

À l'aéroport de Singapour, la bibliothèque Star Wars avec bras robotisé intrigue

À Singapour, la bibliothèque éphémère Star Wars au Terminal 3 de Changi, équipée d'un bras robotisé, a captivé les voyageurs. Ce dispositif automatisé transforme le prêt de livres en spectacle, attirant l'attention sur la circulation des ouvrages plutôt que sur leur contenu. Une expérience immersive qui redéfinit l'interaction avec la lecture.

Partage de PDF à l’université : le Danemark attaque désormais les étudiants

Au Danemark, l'alliance antipiratage RettighedsAlliancen cible désormais les étudiants partageant illégalement des manuels numériques. Même un seul fichier diffusé peut entraîner des poursuites civiles et des amendes. Cette approche vise à modifier les comportements en soulignant les conséquences juridiques du partage non autorisé.