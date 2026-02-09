Scandale Agessa : quand l’État préfère les finances du régime aux droits des artistes
Un courrier ministériel du 15 janvier 2026 révèle ce que beaucoup redoutaient : alors que l'intersyndicale artistes-auteurs avaient enfin obtenu un vote du conseil d'administration de la SSAA mettant un terme aux appels systématiques contre les victimes du scandale AGESSA, les ministères de tutelle ont décidé de bloquer cette décision. Une victoire morale annulée, et une violence institutionnelle qui se poursuit.
