En avril 2025, l’association Mobilis, pilier du livre en Pays de la Loire, a licencié ses cinq salariées, conséquence directe de la suppression de la subvention régionale. La présidente Christelle Morançais (Horizons) a réduit de 50 % le financement en 2025, puis l’a supprimé en 2026, soit 243 750 € en moins. Aujourd’hui, Mobilis tente de survivre : hausse des cotisations, recherche de soutiens, diagnostic stratégique. Mais sans moyens, la structure peine à se réinventer. Le désengagement politique fragilise tout un écosystème culturel.

Bernard Werber, dans son podcast L’Atelier des mondes, défend une conception rigoureuse de l’imagination : artisanale, méthodique, presque mécanique. Il critique la littérature autocentrée, fondée sur le souvenir, et prône la création ex nihilo. Le suspense, selon lui, est un outil à construire, pas une inspiration. Sur scène, il ajuste son récit en temps réel, à l’écoute des réactions du public. Son mot d’ordre : agir, créer, sans attendre la perfection.

Face aux dérives autoritaires de Donald Trump, l’Amérique vacille, mais sa culture résiste. Poètes, libraires, enseignants et citoyens engagés tiennent la ligne, portés par l’héritage des mouvements contestataires. L’esprit Beat, toujours vivant, insuffle une énergie de rébellion. La démocratie américaine, bien que fragilisée, puise sa force dans une tradition culturelle profonde, capable de contrer les tentations dictatoriales. Une résistance qui mord, encaisse et refuse de plier.

À Lausanne, la fresque monumentale Utopia de Philippe Druillet, installée en 1991 sur la façade d’un immeuble de l’avenue de Béthusy, a disparu depuis 2003 lors des travaux du métro M2. Malgré des recherches citoyennes relancées en 2024, aucune trace de l’œuvre démontée n’a été retrouvée. Composée de 40 panneaux d’alucobon, cette création de 200 m², financée par la Loterie romande, reste introuvable. Son absence soulève des questions sur la conservation du patrimoine urbain.

Freida McFadden continue de dominer les ventes en France, plaçant cinq titres dans le top 10 cette semaine. La Femme de ménage voit tout se maintient en tête avec 21 908 exemplaires écoulés, suivie de Les Secrets de la femme de ménage et La Psy. Malgré l’entrée remarquée de Stephen King avec Ne jamais trembler, McFadden reste indétrônable. Son succès persistant témoigne d’une emprise durable sur le marché littéraire français.

L’Office fédéral des ententes allemand a infligé une amende de 59 millions d’euros à Amazon pour avoir influencé les prix des vendeurs sur sa marketplace. Cette pratique, jugée anticoncurrentielle, consistait à retirer ou à rendre moins visibles les offres jugées trop chères, affectant ainsi les ventes des commerçants tiers. Désormais, Amazon ne pourra intervenir sur les prix que dans des cas exceptionnels, notamment en cas de tarifs excessifs. L’entreprise conteste cette décision et envisage un recours.