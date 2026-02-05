Newsletters

Le 18 mars 2026, Josh D’Amaro, actuel responsable de Disney Experiences, succédera à Bob Iger à la tête de Disney. Cette nomination, approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration, marque un recentrage stratégique sur les activités les plus rentables du groupe, telles que les parcs, croisières et produits dérivés. Bob Iger, qui avait repris les rênes en 2022, restera conseiller jusqu’à fin 2026. Parallèlement, Dana Walden est nommée directrice de la création, soulignant l’importance accordée à la qualité des contenus.

Le roman Les Disparus des Argonnes de Julie Peyr, publié en 2022 aux Éditions des Équateurs, est adapté en mini-série de 4 épisodes de 52 minutes pour France 2. Réalisée par Safy Nebbou, coécrite avec Mary Arnaud et l’autrice, la série suit Jocelyne, mère d’un jeune appelé disparu en 1981, confrontée à l’indifférence des autorités. Le tournage se déroule du 2 février au 27 mars 2026 à Paris et Lyon. Le casting réunit Alix Poisson, Vincent Deniard, Anne Charrier et Mehdi Nebbou.

Maison Pop, maison d’édition dédiée à la littérature populaire, s’associe à la plateforme de streaming Shadowz, spécialisée dans les films d’horreur, pour créer la collection Obscur. Cette initiative vise à promouvoir la littérature horrifique. Le premier ouvrage, Strandling de James Brogden, traduit par Cécile Chartres, sera publié le 25 février 2026. Deux autres titres sont prévus : Victorian Psycho de Virginia Feito en juin, et un roman de body horror en fin d’année. Ce partenariat reflète une volonté commune de valoriser l’horreur comme une culture à part entière.

Le 26 janvier 2026, Daniel Křetínský, via EP Group, lance une offre publique d’achat sur Fnac Darty à 36 € par action, visant à dépasser 50 % du capital. Déjà propriétaire d’Editis, cette opération soulève des préoccupations concernant une possible concentration verticale dans le secteur du livre, combinant édition et distribution. Les autorités de la concurrence, tant françaises qu’européennes, pourraient examiner l’impact de cette acquisition sur la diversité éditoriale et l’accès au marché pour les éditeurs concurrents.

Le 4 février 2026, le film d’animation 200 % Loup, réalisé par Alexs Stadermann, sort en salles. Suite de 100 % Loup (2020), ce long-métrage s’inspire des romans jeunesse de l’auteure australienne Jayne Lyons, 100 % Wolf et 100 % Hero, encore inédits en France. Le scénario, signé Fin Edquist, suit Freddy Lupin, un caniche héroïque aspirant à diriger sa meute de loups-garous.

Depuis février 2025, la librairie Anne à Cheongju, en Corée du Sud, propose une initiative solidaire : les « livres suspendus ». Inspirée du concept des cafés suspendus, cette démarche permet aux clients d’acheter des livres à l’avance pour des adolescents, levant ainsi les barrières financières à l’accès à la lecture. Gérée par Lee Ji-young, passionnée de littérature, la librairie rend hommage à Anne... la maison aux pignons verts de Lucy Maud Montgomery.