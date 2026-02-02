Newsletters

Le groupe Hachette annonce son retrait partiel du Festival du Livre de Paris 2026, prévu du 17 au 19 avril. Cette décision, confirmée en décembre, survient alors que le groupe célèbre son bicentenaire et fait l’objet d’une réorganisation sous l’égide de Vivendi. Le directeur du festival, Pierre-Yves Bérenguer, souligne que cette absence, bien que regrettable, s’inscrit dans une stratégie budgétaire visant à attirer des invités internationaux payants, tout en réduisant les coûts pour les éditeurs.

À la Bibliothèque publique historique d’État de Russie (GPIB) à Moscou, une exposition intitulée Secrets des anciennes collections présente des objets insolites oubliés dans les livres par les lecteurs au fil des décennies. Parmi ces découvertes figurent des fleurs séchées, des autographes, des cartes anciennes, des messages personnels et des dessins. Cette exposition, véritable archéologie du quotidien, est ouverte jusqu’au 14 mars 2026.

Le recueil Dear Alter de Jiaqiao Liu a été exclu des Ockham New Zealand Book Awards en raison de trois poèmes intégrant des vers générés par l’outil IA Verse by Verse. Bien que l’autrice souligne une démarche de collage et de réécriture, le règlement du prix interdit tout contenu rédigé par intelligence artificielle. Cette décision relance le débat sur les frontières entre création humaine et assistance algorithmique dans la littérature contemporaine.

Le « Projet Panama » désigne une initiative secrète de la start-up Anthropic, qui a acquis et détruit des millions de livres d’occasion pour entraîner son IA, Claude. Des documents judiciaires révèlent que l’entreprise visait à scanner « tous les livres du monde » sans attirer l’attention.

Cette stratégie, financée à hauteur de dizaines de millions de dollars, s’appuie sur le « fair use » américain, permettant l’utilisation d’œuvres protégées sans autorisation dans certaines conditions. Cette pratique soulève des questions éthiques majeures sur la préservation du patrimoine littéraire et les droits d’auteur.

Le 27 janvier 2026, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’Éric Zemmour et de Jean-Christophe Thiery, directeur de publication de CNews, pour diffamation publique envers l’Ined. Cette décision, désormais définitive, fait suite à des propos tenus en avril 2021 sur CNews, accusant l’Ined de manipuler les données sur l’immigration. Les deux prévenus avaient été condamnés à 1 500 € d’amende avec sursis, et devront verser 2 500 € à l’Ined pour les frais de cassation.

Dans L’Arche de Mère, Pierre Bordage signe un space opera mêlant aventure cosmique et introspection. Julien, libraire à La Dimension Fantastique, souligne l’équilibre entre spectaculaire et intimité, avec des personnages attachants et une dimension spirituelle marquée. Le roman, accessible aux novices du genre, aborde des thèmes universels tels que l’amour, la foi et la survie collective. Dernier ouvrage de l’auteur, décédé en décembre 2025, il incarne la richesse humaniste de son œuvre.

Marie Rouanet, figure majeure de la culture occitane, est décédée le 25 janvier 2026 à Saint-Affrique, à l’âge de 89 ans. Née à Béziers en 1936, elle fut enseignante, poétesse, romancière et documentariste, œuvrant inlassablement pour la valorisation de la langue et des traditions du Midi. Son œuvre, empreinte d’ethnographie et de mémoire populaire, mêle poésie, récits et chansons en occitan.

Les éditions Harlequin ont signé un contrat de quatre ans avec l’agence Fluent Planet pour traduire leurs ouvrages via une intelligence artificielle générative, reléguant les traducteurs humains à un rôle de post-éditeurs sous-payés. Le SNAC dénonce cette pratique comme une atteinte aux droits d’auteur et aux conditions de travail, avec des tarifs dégradés et l’imposition de clauses de confidentialité. Harlequin justifie cette décision par la nécessité de maintenir des prix bas face à la baisse des ventes.