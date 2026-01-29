Newsletters

De l’autre côté de l’Atlantique, les méthodes de l’ICE, la police américaine de l’immigration, ont suscité une vive émotion au sein d’une partie de la population. Les décès d’Alex Pretti et de Renee Nicole Good, tués par des agents, ont ravivé la contestation, tandis que d’autres morts sont également attribuées à des interventions de l’agence. Au plus près des communautés ciblées par ces opérations, certaines librairies se sont imposées comme des lieux de mobilisation et de solidarité, notamment à Minneapolis, Portland ou Salisbury.

En France, l’actualité judiciaire a été marquée par la relaxe d’Emma H., poursuivie dans une affaire de diffusion d’images à caractère sexuel, sur fond de relations intimes impliquant l’écrivain Yann Moix et plusieurs de ses ex-compagnes. Cette décision met un terme, à ce stade, à une seconde procédure distincte d’un premier dossier ayant abouti à une condamnation, dans un contexte aux lourdes répercussions personnelles et professionnelles.

Sur le terrain de l’édition, la maison Maison sans Tabou, fondée par Charlène Petit-Esquirol, revendique une littérature jeunesse qui aborde frontalement des sujets longtemps évités : la mort, l’inceste ou encore la parole adressée aux très jeunes enfants. Pensés comme des outils de dialogue et de protection, ses livres s’inscrivent dans une démarche inclusive, née d’un questionnement personnel face aux besoins de sa propre enfant.

Enfin, le débat s’invite aussi à l’Assemblée nationale, où une proposition de loi portée par le député d’extrême droite Julien Guibert (Rassemblement national, Nièvre) prévoit l’instauration d’une classification indicative des ouvrages destinés aux enfants et aux adolescents, avec l’affichage d’un âge minimum recommandé et des motifs de catégorisation directement sur les couvertures.

