Longtemps cantonné à une présidence non exécutive, protégée par un intitulé qui l’éloignait des rouages quotidiens, il endosse désormais la fonction de directeur général. Présentée comme une simple continuité stratégique, cette promotion prend des allures de reconquête du pouvoir à la tête du groupe. Dans un contexte de tensions sociales et de missions qui interrogent la gouvernance, une interrogation s’impose : quand viendront les ajustements d’effectifs ?

Une coalition de structures culturelles, de recherche et de l’enseignement supérieur tire la sonnette d’alarme. Des dizaines d’artistes, de chercheurs et de chercheuses originaires de Gaza, attendus en France dans le cadre du programme PAUSE, se voient empêchés d’entrer sur le territoire. Les organisations dénoncent une entrave à la « liberté de transmettre, de créer, y compris et surtout en temps de génocide ».

La poésie se niche souvent sous des néons fatigués, entre un verre tiède et une colère sourde. Ici, la grenade est dégoupillée avec un rictus féroce : la Maison de la poésie, ses invités de prestige, ses figures consacrées, son théâtre policé. Le texte crisse, éructe, ricane. Un pamphlet débridé, entre PMU, Johnny fantasmé et satire sociale, où la littérature percute le star-system comme un poète lancé contre une vitrine.

Entre 1930 et 1932, Antonin Artaud séjourne à plusieurs reprises à Berlin, alors que la République de Weimar vacille. En s’appuyant sur des archives, des lettres et des manuscrits, et à travers une relecture minutieuse des écrits asilaires, Ilios Chailly revient sur ces passages berlinois et examine l’une des déclarations les plus dérangeantes d’Artaud : l’affirmation d’avoir rencontré Adolf Hitler.