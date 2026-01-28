Editis : pourquoi une reprise en main de Denis Olivennes ?
Il n’était que Président non exécutif, abrité derrière un titre qui le tenait loin de l’opérationnel. Depuis quelques jours, il a désormais le rôle de directeur général. Sous l’habillage d’une stricte continuité stratégique, cette évolution ressemble à une reprise en main du pouvoir, à la tête du groupe. Sur fond de tensions sociales et de missions qui interrogent la gouvernance, une question insiste : quand arriveront les ajustements d’effectifs ?