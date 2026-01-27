La droite sénatoriale veut faire de l’Académie française une autorité normative
Les initiatives parlementaires se multiplient contre l'écriture inclusive. Francis Szpiner, sénateur Les Républicains de Paris, par ailleurs visé par une « enquête pour corruption », innove en proposant de conférer une autorité normative à l'Académie française. Celle-ci fixerait des règles de grammaire et de syntaxe qui s'appliqueraient aux textes à portée réglementaire ou législative, mais aussi aux documents, communications et actes émanant d'entités publiques.