Newsletters

Le groupe EP, contrôlé par Daniel Křetínský, a lancé une offre publique à 36 euros par action, faisant apparaître une prime d’environ 19 % par rapport au dernier cours et valorisant Fnac-Darty autour de 1,1 milliard d’euros. Qualifiée d’« amicale », l’opération bénéficie du soutien du conseil d’administration et vise une prise de contrôle majoritaire sans retrait de la cote. À l’annonce, le titre a progressé d’environ 17 %.

Sur le terrain politique, les initiatives parlementaires contre l’écriture inclusive se multiplient. Le sénateur Les Républicains de Paris Francis Szpiner, par ailleurs visé par une enquête pour corruption, propose de conférer une autorité normative à l’Académie française. Celle-ci serait chargée de fixer des règles de grammaire et de syntaxe applicables non seulement aux textes législatifs et réglementaires, mais aussi aux documents et communications émanant des entités publiques.

De son côté, le Premier ministre Sébastien Lecornu est revenu sur sa parole en engageant, le 20 janvier, la responsabilité de son gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2026. Celle-ci a été considérée comme adoptée après le rejet de deux motions de censure. La seconde partie du texte, consacrée aux dépenses, a également fait l’objet d’un recours à l’article 49.3 de la Constitution.

Enfin, les éditions Scrineo ont annoncé le décès de Régis Delpeuch, survenu le 22 janvier. Auteur de plus de quarante romans, instituteur pendant plus de vingt ans, directeur éditorial et organisateur de prix littéraires, il était aussi — et peut-être avant tout — « une figure profondément humaine du monde de la littérature jeunesse ».