L'élargissement de la publicité pour le livre à la télé, une réforme à zapper ?
Plus de publicité pour les livres à la télévision, tel était le souhait de Rachida Dati, exprimé en début d'année 2024. Un bon moyen de promouvoir le livre et la lecture, selon elle, mais, assurément, un étrange combat pour une ministre de la Culture. Après la publication des résultats d'une « expérimentation » sur les chaines de la TNT, le monde du livre oscille entre rejet, circonspection ou simple désintérêt pour la question.