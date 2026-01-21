Newsletters

Plus de publicité pour les livres à la télévision, tel était le souhait de Rachida Dati, exprimé en début d'année 2024. Un bon moyen de promouvoir le livre et la lecture, selon elle, mais, assurément, un étrange combat pour une ministre de la Culture. Après la publication des résultats d'une « expérimentation » sur les chaines de la TNT, le monde du livre oscille entre rejet, circonspection ou simple désintérêt pour la question.

Les manuscrits d'Anne Frank (1929-1945) mêlés à des considérations techniques relatives au blocage géographique et à l'utilisation de VPN (pour virtual private network, réseau privé virtuel) ? Telle est l'affaire qu'examine actuellement la Cour de justice de l'Union européenne : l'avocat général, Athanasios Rantos, a rendu ses conclusions le 15 janvier dernier.

Le Fonds Enki Bilal ouvrira ses portes au public avant l’été 2026, dans un lieu emblématique situé rue Charlot, au cœur du quartier du Marais, à Paris. Ce nouvel espace culturel se consacrera à l’art contemporain, à la bande dessinée et au street art.

Le Prix franceinfo de la bande dessinée d’actualité et de reportage 2026 a été attribué, mardi 20 janvier, à On ne parle pas de ces choses-là, une bande dessinée signée Marine Courtade au scénario et Alexandra Petit au dessin, publiée chez Casterman. Il s’agit de la 32ᵉ édition de ce prix décerné par un jury de journalistes de franceinfo.