Le 7 janvier dernier, la librairie Violette and Co a fait l’objet d’une perquisition policière menée par cinq agents et un procureur de la République. L’opération, visant la saisie d’un livre de coloriage pour enfants intitulé From the River to the Sea (Social Bandit Media), a provoqué une vive émotion dans la profession. Consacré à la situation palestinienne, l’ouvrage avait reçu, fin 2025, un avis défavorable de la très controversée Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.

Dans un autre registre, loin des projecteurs, les délégués pédagogiques jouent un rôle clé dans la circulation des livres à l’école. À travers le parcours de Laura Gilles, se dessine une conception exigeante et incarnée de la transmission des langues, au croisement de l’édition et de l’enseignement.

Le secteur du livre est par ailleurs confronté à de fortes inquiétudes budgétaires. Face aux baisses annoncées dans le projet de loi de finances pour 2026, des professionnels ont lancé une pétition afin d’alerter l’opinion publique et les parlementaires sur les fragilisations à venir de toute la chaîne du livre.

Enfin, sur le terrain du numérique, une plainte amendée déposée devant la Cour du district nord de Californie accuse Nvidia d’avoir sciemment eu recours à une bibliothèque clandestine de livres piratés pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. Les volumes évoqués sont considérables : près de 500 téraoctets de données, représentant environ 200 millions d’ouvrages.