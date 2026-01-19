Municipales 2026 : Rachida Dati quitte le gouvernement pour Paris
Ce dimanche 18 janvier, un secret de polichinelle a finalement pris fin : Rachida Dati a confirmé qu’elle quitterait prochainement le gouvernement. Et ce, pour se consacrer pleinement à sa campagne en vue de devenir maire de Paris lors des élections municipales de mars prochain. Sur l’antenne de France Inter, l’information a fait son petit effet…
