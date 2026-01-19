Newsletters

Le Grand Prix RTL-Lire Magazine 2026 a dévoilé sa sélection finale : cinq romans de la rentrée d’hiver soumis à 100 lecteurs répartis dans 20 librairies en France. Le lauréat sera annoncé le 30 mars prochain.

L’Ouvroir de littérature potentielle (Oulipo) a coopté à l’unanimité Guillaume Marie, Louise Rose et Samuel Deshayes lors de sa réunion du 14 janvier 2026. Ils rejoignent ainsi le groupe littéraire fondé en 1960, dédié à l’exploration créative du langage.

Rachida Dati a confirmé qu’elle quittera prochainement son poste de ministre de la Culture pour se consacrer pleinement à sa campagne en vue d’être élue maire de Paris lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Elle n’a pas précisé la date exacte de son départ, qu’elle veut aligner sur le calendrier de campagne.

La Biblioteca Civica Carlo Bonetta à Pavie (Italie) reste fermée depuis près de quatre mois en raison de problèmes d’humidité, d’infiltrations et de dégradations structurelles menaçant ses collections rares — près de 200 000 volumes. La municipalité a budgété 600 000 € de travaux pour restaurer le bâtiment, mais les interventions ne débuteront pas avant le printemps 2026. L’inquiétude persiste parmi les acteurs culturels sur la préservation du patrimoine.

Lors d’une numérisation à la Universitäts — und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt à Halle, un fragment de parchemin vieux de plus de 1100 ans, extrait d’un traité de médecine antique De materia medica de Dioskurides, a été exhumé d’une reliure du XVIᵉ siècle. Ce texte, en cours d’étude, enrichira prochainement les corpus numériques et la recherche sur la transmission des savoirs médicaux anciens.

Au Royaume-Uni, plusieurs bibliothèques universitaires et nationales ont mis en place le UK Print Book Collection (UK PBC), un dispositif coordonné garantissant qu’un livre imprimé scientifique soit détenu dans au moins sept exemplaires au sein du réseau. Avant tout désherbage, chaque bibliothèque peut vérifier la présence d’exemplaires ailleurs ; en dessous de ce seuil, le volume ne peut être retiré, protégeant ainsi les ouvrages rares tout en libérant de l’espace.

Lors de la foire Più libri più liberi à Rome, de nombreux éditeurs ont couvert leurs stands de draps ou les ont désertés pour protester contre la présence de la maison Passaggio al Bosco, jugée par ses opposants porteuse d’un catalogue rapproché du fascisme et de l’antisémitisme, ce qui, selon eux, heurte les valeurs démocratiques.

Cette action symbolique s’inscrit dans une série de mobilisations du monde de l’édition italien contre cette participation, malgré le maintien de l’éditeur par l’organisation du salon.