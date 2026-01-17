Newsletters

La branche Métiers du livre de SUD Culture Solidaires a tenu, vendredi 16 janvier 2026, une conférence de presse à l’annexe de la Bourse du travail de Paris. Aux côtés d’autres acteurs engagés du monde du livre, ses membres ont alerté sur la multiplication des attaques d’extrême droite visant les librairies, ainsi que sur le climat politique, policier et médiatique qui les rend possibles. Un événement jugé inédit depuis des décennies a cristallisé les inquiétudes : la perquisition, le 7 janvier dernier, de la librairie féministe Violette and Co.

Dans l’industrie du livre, le malaise s’inscrit dans un étrange ballet. Les bilans déficitaires s’enchaînent, les discours se veulent vertueux, les concentrations se présentent comme « raisonnables » et les communiqués promettent, la main sur le cœur, de préserver la diversité. On fusionne au nom de la pluralité, on rationalise pour sauver la création, on supprime des postes pour protéger la « chaîne du livre », cette entité mythifiée que chacun invoque sans toujours lui donner les moyens de survivre.

Pendant ce temps, certains auteurs continuent de faire événement. Dès le titre, Pierre Lemaitre tient parole et signe une entrée remarquée sur le marché, s’installant en tête des ventes dès la première semaine. Un sursaut dans un classement qui s’était installé dans une forme de routine, comme en témoigne le palmarès des meilleures ventes observé entre le 5 et le 11 janvier.

Mais l’attaque la plus silencieuse n’en est pas moins redoutable. Le livre est fragilisé comme on affaiblit une digue : sans fracas, à coups de lignes budgétaires. Pas de censure affichée, pas d’interdiction formelle, mais une asphyxie progressive. Derrière les proclamations sur la lecture et les déclarations de « grande cause nationale », le projet de loi de finances 2026 ampute lourdement les moyens du secteur. Face à cette menace, un monde du livre pourtant habitué à la dispersion se rassemble. Non pour défendre des intérêts particuliers, mais pour éviter l’effondrement d’un écosystème culturel — et, au-delà, d’un pilier démocratique.