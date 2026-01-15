Newsletters

Une fois son manuscrit achevé, l’auteur qui souhaite être publié se heurte à une étape décisive : identifier la maison d’édition la plus adaptée à son texte. Pour éviter les envois à l’aveugle et les refus sans réponse, l’écrivain Xavier Mayot a développé un outil de diagnostic en ligne mesurant la compatibilité entre une œuvre et un éditeur. Gratuit et accessible à tous, cet outil entend inciter les auteurs à « s’investir réellement dans l’envoi de leur manuscrit ».

Emmanuel Macron a réagi, mercredi 14 janvier sur X, à la controverse entourant un manuel de révision du baccalauréat. Le chef de l’État a dénoncé « un manuel qui falsifie les faits », après la mise en cause d’un passage évoquant la mort de plus de 1200 « colons juifs » lors de l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023.

La décision du Conseil d’État validant l’usage du point médian sur des plaques commémoratives installées à l’Hôtel de Ville de Paris continue, par ailleurs, de susciter des réactions. Après la prise de position de l’Académie française, l’association Francophonie Avenir annonce son intention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme afin de contester ce jugement, estimant que le dossier est « loin d’être clos ».

Enfin, par arrêté de la ministre de la Culture, Olivier Lombardie a été nommé directeur général du Centre national du livre. Il a pris ses fonctions le 12 janvier, aux côtés de la présidente du CNL, Régine Hatchondo, succédant à Pascal Perrault.