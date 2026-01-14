Newsletters

Certains livres ne procèdent pas d’un projet longuement élaboré, mais d’un détour imprévu. Qui se ressemble, publié en janvier 2026 chez Buchet Chastel dans la collection La Résonnante, s’inscrit dans cette catégorie singulière de récits nés presque à contretemps. Agnès Desarthe le reconnaît elle-même : sans le concours du hasard et d’une commande extérieure, ce texte n’aurait sans doute jamais été écrit. Trop personnel, trop exposé, trop incertain peut-être pour s’imposer de lui-même.

L’année 2025 a par ailleurs été marquée par une multiplication des agressions visant des librairies indépendantes à travers la France. De Marseille à Paris, en passant par Nantes ou Périgueux, plusieurs établissements ont été pris pour cible en raison de leurs choix éditoriaux ou de leurs engagements. Certaines de ces intimidations ont été revendiquées par des groupuscules d’extrême droite. Face à cette situation, le syndicat Sud Culture Solidaires a mis à disposition un document destiné à accompagner et soutenir les commerces confrontés à ce type de violences.

À l’international, le conseil d’administration de l’Adelaide Festival a annoncé l’annulation pure et simple de l’Adelaide Writers’ Week, qui devait se tenir du 28 février au 5 mars. Cette décision intervient après une crise d’ampleur déclenchée par la déprogrammation de l’écrivaine et universitaire palestino-australienne Randa Abdel-Fattah. La controverse a entraîné, en quelques jours, un retrait massif d’auteurs et d’autrices initialement annoncés, rendant la tenue de l’événement impossible.

Enfin, trois nouvelles personnalités ont récemment rejoint le cabinet de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Parmi elles figure Hugues Ghenassia-de Ferran, ancien sous-directeur des affaires juridiques au secrétariat général du ministère de la Culture, avant d’occuper les fonctions de directeur général délégué de l’Institut français.