À partir d’avril 2024, le ministère de la Culture a engagé une expérimentation visant à élargir l’accès de la publicité télévisée aux livres, en s’appuyant sur les chaînes de la TNT. Présentée comme un levier supplémentaire pour encourager la lecture, cette initiative n’a toutefois pas fait l’unanimité au sein de la filière, plusieurs acteurs redoutant qu’elle ne profite essentiellement aux grands groupes éditoriaux. Une récente étude d’impact tend à leur donner raison sur ce point : seuls les acteurs les plus puissants ont effectivement investi ce nouveau canal. En revanche, l’effet de ces campagnes télévisées sur les ventes apparaît, à ce stade, limité.

Pour ouvrir l’année 2026, La Femme de ménage s’impose sans partage en tête des ventes. Sur la période du 29 décembre au 4 janvier, les trois premières places du classement sont occupées par des titres signés Freida McFadden, autrice qui enchaîne les succès depuis plus d’un an et confirme une domination rarement observée à ce niveau.

Dans le même temps, Prisma Media a officialisé le départ de Philipp Schmidt, directeur général en charge de la régie publicitaire ainsi que des pôles luxe et art de vivre. Après vingt-trois années passées au sein du groupe, il quitte ses fonctions d’un commun accord avec la direction, dans un contexte social tendu pour le premier groupe de presse magazine en France.

Enfin, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a déposé sa candidature à l’Académie française. Celle-ci a été enregistrée lors de la séance du jeudi 8 janvier 2026, deux mois après sa libération de prison en Algérie, marquant une étape symbolique dans le parcours récent de l’auteur.