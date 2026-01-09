À la Maison de la radio, une soirée pour célébrer la bande dessinée
Sous la neige parisienne, Soli Deo Gloria a trouvé la gloire d’un public nombreux et conquis. La bande dessinée de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour a reçu le Prix BD Fnac France Inter 2026, annoncé en direct sur France Inter, le matin même. Un sacre salué lors d’une soirée chaleureuse à la Maison de la radio, marquée par un plaidoyer pour la fiction et l’imagination. Retour sur une remise de prix où la musique, la création et la bande dessinée ont fait cause commune.