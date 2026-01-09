Newsletters

Sous la neige parisienne, Soli Deo Gloria a trouvé la reconnaissance d’un public nombreux et enthousiaste. La bande dessinée de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour s’est vu décerner le Prix BD Fnac France Inter 2026, annoncé en direct sur France Inter, avant d’être célébré lors d’une soirée à la Maison de la radio, placée sous le signe de la fiction, de l’imaginaire et de la création partagée.

Dans un tout autre registre, Christophe Esnault a souhaité revenir sur les réactions suscitées par sa Lettre à Nicolas Demorand. Sensible aux commentaires exprimant une souffrance psychique, l’auteur a tenu à préciser sa démarche d’écriture, livrant un texte introspectif dont il revendique le contexte et les conditions de création.

Sur le terrain judiciaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a mis un terme définitif à l’affaire dite des « bustes de Tintin », confirmant la reconnaissance de la contrefaçon et la violation des droits patrimoniaux et moraux des ayants droit d’Hergé, dans un dossier emblématique des tensions entre création contemporaine et droit d’auteur.

Enfin, ce mercredi 7 janvier, Netflix a levé le voile sur sa programmation 2026, marquée par une place centrale accordée aux adaptations littéraires. Des grands classiques aux succès récents de librairie, la plateforme mise largement sur la littérature pour nourrir ses prochaines séries et films.

