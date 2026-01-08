Newsletters

Présentée au début du mois de novembre, l’Association de Médiation des Auteurs et des Éditeurs de Livres (AMAEL) matérialise enfin un projet interprofessionnel évoqué dès 2014. Une gestation particulièrement longue, qui n’a pourtant pas dissipé toutes les tensions. Plusieurs organisations d’auteurs et de traducteurs ont ainsi pris leurs distances avec la nouvelle structure, dénonçant un processus jugé incomplet, des concertations insuffisantes ou contestant, plus largement, sa légitimité.

Allez savoir pourquoi les débuts d’année se prêtent si volontiers aux bilans. Sans doute un effet Janus : encore tournés vers ce qui s’achève, sans être totalement projetés vers ce qui vient. Ou, à l’inverse, l’envie de s’appuyer sur les réussites récentes pour trouver l’élan nécessaire. En ce mois de janvier, le constat est sans ambiguïté : notre média a enregistré des performances inédites, pulvérisant ses précédents records d’audience.

Dans un autre registre, Péchés et Guérison, un ouvrage de l’imam et théologien sunnite Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292-1350), publié aux éditions Tawbah dans une traduction de Nabil Aliouane, a été retiré de la vente par la Fnac et Amazon. En cause : des passages aux accents haineux visant notamment les personnes homosexuelles, mais aussi juives et chrétiennes. Le livre avait été signalé par des groupes et des élus d’extrême droite, non sans une certaine ironie, ces derniers passant sous silence l’existence de propos similaires dans des textes religieux fondateurs comme la Bible ou la Torah.

Enfin, en ce début d’année, le cabinet de la ministre de la Culture Rachida Dati enregistre un départ : Emma Buttin, conseillère depuis la nomination de la ministre par Gabriel Attal au début de l’année 2024, quitte ses fonctions à la rue de Valois.