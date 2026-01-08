L'AMAEL, instance de dialogue auteurs-éditeurs, en pleine discorde ?
Présentée au début du mois de novembre dernier, l’Association de Médiation des Auteurs et des Éditeurs de Livres (AMAEL) vient concrétiser un projet interprofessionnel évoqué en... 2014. Une longue, très longue création qui n'empêche pas, à l'arrivée, un certain nombre de frustrations. Des organisations d'auteurs et de traducteurs désavouent ainsi la structure, estimant que certaines voix n'ont pas été entendues lors des travaux préparatoires ou contestant sa légitimité.