Newsletters

Sous le chapiteau de Fauves, la violence ne s’efface pas : elle se transforme. Jordan, libraire à la librairie Albin Michel, revient sur la puissance du roman de Mélissa Da Costa.

Sur le terrain social, l’extension de l’avenant n° 17 à la Convention collective nationale de l’édition, annoncée en novembre 2025, est désormais entrée en vigueur après la publication de l’arrêté correspondant au Journal officiel. Toutefois, la revalorisation du SMIC intervenue le 1ᵉʳ janvier 2026 rend déjà obsolètes les premiers niveaux de la grille salariale.

Côté politique culturelle, le projet de loi de finances pour 2026, rejeté par l’Assemblée nationale en octobre puis adopté par le Sénat en novembre, n’a pas abouti en commission mixte paritaire le 18 décembre. Il revient en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale à partir du 8 janvier, dans une version amendée par le Sénat. Au ministère de la Culture, la ligne budgétaire demeure marquée par l’austérité.

Enfin, La Grande Librairie ouvre l’année avec son émission du mercredi 7 janvier 2026, réunissant Pierre Lemaitre, Marie-Hélène Lafon, Antoine Compagnon, Benjamin Dierstein et Alix de Saint-André autour de livres qui interrogent l’histoire collective, les destins individuels et la mémoire des lieux.