Strasbourg rend l’accès à la culture totalement gratuit : depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, l’inscription dans les 34 médiathèques du réseau Pass’relle de l’Eurométropole est gratuite pour tous, sans condition. Cette mesure, votée à large majorité, vise à encourager la lecture, l’accès à l’information et aux services culturels pour plus de 500 000 habitants, supprimant ainsi les frais d’abonnement précédents pour les adultes.

En Malaisie, un phénomène éducatif attire l’attention : la lecture numérique stimule l’engagement des enfants et des adolescents. Face à une baisse des scores PISA en compréhension, les plateformes digitales — ebooks, formats interactifs et réseaux de recommandations — transforment les « temps d’écran » en moments de lecture régulière et sociale. Cette dynamique invite à repenser l’accès aux textes, non comme rival du livre imprimé, mais comme complément adapté aux nouvelles pratiques culturelles.

En 2025, la Bibliothèque nationale de France (BnF) a battu un nouveau record de fréquentation, avec plus de 1,9 million de visiteurs sur l’ensemble de ses sites, soit une progression d’environ 14 % par rapport à 2024. Cette performance est portée par la fréquentation des salles de lecture, l’explosion des usages numériques (54 millions de visites en ligne) et une offre culturelle riche d’expositions et d’événements, confirmant l’attractivité croissante de l’institution.

Alors que les outils d’intelligence artificielle produisent romans et essais en un clin d’œil, la question du droit d’auteur reste floue : un texte généré uniquement par une IA n’est généralement pas considéré comme œuvre originale d’un créateur humain et peut tomber dans le domaine public. Dans ce contexte, éditeurs et juristes cherchent à évaluer la part d’intervention humaine nécessaire pour attribuer des droits, certains contrats intégrant désormais des clauses spécifiques pour encadrer l’usage de l’IA.

En Russie, un tribunal moscovite a ordonné l’inscription au registre des sites interdits d’un livre dissident, У фашистов мало краски (« Les fascistes manquent de peinture »), bloquant ainsi les URL où il était accessible en ligne. Cette décision étend la censure aux liens eux-mêmes, amplifiant le contrôle de l’État sur l’accès à l’information numérique : pas seulement le contenu, mais l’accès même aux textes contestataires est désormais visé.

En 2025, le Palais de la Porte Dorée a atteint un record historique avec 750 079 visiteurs, soit une hausse de 18 % par rapport à 2024. Ce succès repose sur une forte fréquentation des jeunes (près de 58 % de moins de 26 ans), une programmation engagée et des expositions marquantes, tandis que l’Aquarium tropical et le Musée national de l’histoire de l’immigration continuent d’attirer un public large et diversifié.

Carlos Gardel, né en France mais associé à l’identité du tango argentin, demeure une figure emblématique du « tango chanson ». Adulé pour sa voix expressive et ses interprétations mélancoliques, il s’est imposé sur la scène internationale au début du XXᵉ siècle. Mort en 1935 au sommet de sa carrière, il continue d’influencer artistes et amateurs du genre, reflet durable de sa légende mondiale.

