Newsletters

Aux côtés de l’islam, des éoliennes ou de l’immigration, l’écriture inclusive figure parmi les paniques morales récurrentes de l’extrême droite, et plus particulièrement du Rassemblement national. Une nouvelle proposition de loi, déposée à l’Assemblée nationale, vise désormais à en interdire l’usage dans l’enseignement supérieur et la recherche. Une initiative qui rappelle les tentatives menées sous l’administration Trump pour proscrire certains termes du vocabulaire académique aux États-Unis.

Depuis 2023, toute commande de livres d’un montant inférieur à 35 euros est assortie de frais de port minimaux de 3 euros. Présentée comme un moyen de rééquilibrer la concurrence entre librairies et plateformes de vente en ligne, la mesure fait aujourd’hui l’objet d’une évaluation par le gouvernement. Deux ans après son entrée en vigueur, l’exécutif se déclare, sans surprise, satisfait de ses effets.

Nouvelles structures indépendantes, lignes éditoriales affirmées, formats audacieux ou ancrages territoriaux revendiqués : malgré un contexte économique tendu pour le secteur du livre, plusieurs maisons d’édition ont vu le jour en 2025 en France et en Belgique. Du polar à la jeunesse, de l’essai politique au manga, ces créations traduisent une volonté de reprendre la main sur les récits, les formes et les conditions de publication, souvent en assumant des modèles éditoriaux atypiques.

Lire au calme, sans notifications ni interruptions, devient désormais un motif assumé de départ en vacances. Les reading retreats ou book breaks se multiplient dans plusieurs pays, portés par des clubs de lectrices, des entrepreneuses du tourisme et des établissements hôteliers qui ont compris que le silence pouvait se monnayer. Installés dans des lieux propices au retrait, ces séjours promettent de longues plages de lecture et une déconnexion numérique, attirant majoritairement des femmes de 30 à 50 ans en quête de temps pour lire.