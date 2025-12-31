À l'Assemblée nationale, l'extrême droite s'attaque (encore) à l'écriture inclusive
Aux côtés de l'islam, des éoliennes ou des migrants, l'écriture inclusive reste une des paniques morales préférées de l'extrême droite, et en particulier du Rassemblement national. Une nouvelle proposition de loi, déposée à l'Assemblée nationale, envisage de l'interdire dans l'enseignement supérieur et la recherche. Une démarche qui n'est pas sans rappeler les efforts de l'administration Trump pour criminaliser certains termes dans la sphère académique, aux États-Unis.