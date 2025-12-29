Newsletters

Aux États-Unis, une vague inédite d’interdictions de livres dans les écoles et bibliothèques ne serait pas l’expression d’un mouvement populaire, mais le fruit d’une stratégie organisée de groupes militants conservateurs qui déposent des recours concertés dans plusieurs États, entraînant des retraits d’ouvrages souvent sans débat local.

Selon PEN America et l’American Library Association, ce sont ces actions coordonnés, ciblant notamment des livres sur le racisme, les questions LGBTQ+ ou la santé mentale, qui expliquent l’ampleur du phénomène. Bibliothécaires et éducateurs, pris entre pression politique et mission de service public, tentent de résister pour préserver le pluralisme culturel.

Face à des infestations de punaises de lit, certaines bibliothèques sont contraintes d’ajuster leur fonctionnement voire de fermer temporairement. À Paris, la Cinémathèque a fermé des espaces après détection de ces parasites, procédant à des inspections et traitements rigoureux tout en maintenant les zones à circulation fluide ouvertes au public.

Aux États-Unis, la bibliothèque publique d’Eugene (Oregon) a détaillé un protocole complet incluant quarantaine des livres et FAQ pour rassurer les usagers, soulignant que les collections ne sont pas forcément un vecteur majeur de propagation si les procédures sont strictement appliquées.

La mini-série The Beast in Me propose une approche singulière du thriller psychologique en plaçant une romancière au centre de l’intrigue. Après le deuil de son fils, Aggie Wiggs retrouve l’envie d’écrire en enquêtant sur son mystérieux voisin, Nile Jarvis, suspecté de meurtre. Plus qu’un simple suspense, la série explore l’écriture comme acte réflexif et miroir des zones d’ombre intérieures, brouillant les frontières entre vérité et fiction.

Le roman Wet Ink d’Abigail Avis, encore inédit et prévu au printemps 2027, suscite déjà une vive concurrence pour ses droits, tant éditoriaux qu’audiovisuels. L’histoire, située dans le Londres des années 1960, met en scène une mère au foyer qui, pour échapper à la routine, écrit des récits érotiques et les glisse dans les boîtes Tupperware vendues lors de réunions.

Ce mélange d’émancipation féminine, de sensualité et de communauté a déclenché des enchères importantes : les droits d’édition ont été acquis par Hodder & Stoughton (Hachette UK) et Dutton (États-Unis), tandis que la société de production Kudos a remporté la bataille pour une adaptation télévisée internationale, reflet d’un fort appétit industriel pour des contenus portés par des autrices.

Simone de Beauvoir, dans son essai Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome publié en 1959 dans Esquire, ne retrace pas la vie de Brigitte Bardot mais analyse le « phénomène » social qu’elle incarne. Bardot, décédée le 28 décembre 2025 à 91 ans, y apparaît comme une figure révélatrice des tensions de la France d’après-guerre, tiraillée entre morale bourgeoise et culture de masse.

Pour Beauvoir, l’actrice n’est pas seulement une personne, mais une « légende créée par les autres », reflet des désirs et contradictions collectifs de son époque.

Un incendie accidentel s’est déclaré dans la librairie Minerva, située dans le centre de Ceprano (Latium), perturbant soudainement la tranquillité de la rue piétonne. Les premiers secours ont conclu à un court-circuit électrique comme origine du sinistre, qui s’est déclaré alors que le local était fermé, évitant ainsi des blessures graves.

Quatre carabiniers ont maîtrisé le foyer naissant avant l’arrivée des pompiers, empêchant la propagation des flammes et des dégâts structurels majeurs. L’événement rappelle la fragilité des librairies souvent installées dans des bâtiments anciens et souligne l’importance de mesures de sécurité adaptées pour ces lieux culturels.

À Houston (Texas), une nouvelle librairie latino s’est installée dans un conteneur maritime réaménagé au marché Ironworks, dans le quartier Second Ward. Dreamers Books + Culture, fondée par Elizabeth Farfán-Santos après une année de pop-ups littéraires à travers la ville, offre un espace permanent dédié à la littérature latino-américaine et aux récits pluriels, comblant une lacune culturelle tout en favorisant la diversité des voix et l’accès aux livres au cœur de la communauté locale.