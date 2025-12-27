Newsletters

Un tel scénario n’avait encore jamais été observé. En 2025, la romancière Freida McFadden a littéralement écrasé le marché de l’édition française. Et même s’il reste une dernière semaine de ventes à comptabiliser, elle ne fera qu’entériner la tendance : les autres titres se partageront les miettes. Dans le top 10 des meilleures ventes de l’année, Astérix, le Goncourt ou encore Joël Dicker peinent à exister — du jamais vu.

C’est dans ce contexte qu’Harlequin, « passé du côté obscur de l’IA », devient un symbole. En réaction assumée à l’abandon de la traduction humaine par l’éditeur, Virginie Buhl, traductrice et universitaire, a décidé d’accélérer le lancement du Prix Lilith de la Romance, des Littératures sentimentales et de leurs adaptations en romans graphiques. L’objectif est clair : mettre en lumière un travail de traduction trop souvent déconsidéré et offrir un espace où ces textes seront jugés à la hauteur de ce qu’ils exigent — y compris sur les plans stylistique et émotionnel.

Autre signe des mutations à l’œuvre dans le secteur : face à la concentration croissante de l’édition, l’application Quisbn ? ambitionne de rendre visibles des liens de propriété largement méconnus du public. En scannant un ISBN au moment de l’achat, elle permet d’identifier le groupe auquel appartient une maison d’édition. Fondé sur le croisement de sources publiques et une veille contributive, l’outil entend démocratiser l’accès à des données économiques complexes et nourrir une compréhension plus éclairée du monde du livre.

Le dernier top 10 hebdomadaire de l’année (du 15 au 21 décembre) ne fait que confirmer ce basculement, auquel peu auraient osé croire. Entre événements politiques spectaculaires et domination écrasante des classements, une constante s’impose : en 2025, Freida McFadden a laissé très peu de place aux autres.