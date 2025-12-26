Newsletters

Netflix et Amazon Prime Video, longtemps concurrents, ont conclu un accord de licence inédit : une sélection de films et séries du catalogue Prime Video sera diffusée sur Netflix dans plusieurs territoires.

Cette entente marque un tournant dans la guerre des plateformes et ouvre une plus large visibilité à des titres, y compris des adaptations littéraires. Parmi les contenus figurent des films de franchises majeures et des productions emblématiques, disponibles pour une durée limitée.

Raphaël Delpard analyse la crise de l’édition française comme un renoncement interne plutôt qu’une perte de lecteurs. Selon lui, les maisons publient de plus en plus des ouvrages calibrés, conformistes et idéologiquement sécurisés, au détriment de la curiosité et du risque éditorial.

Cette homogénéité détourne le public, qui lit toujours mais différemment. La faiblesse n’est pas extérieure, mais spirituelle : manque de courage et de confiance dans l’intelligence du lecteur.

En 2008, 23 volumes rares de la collection Durning-Lawrence de la Senate House Library à Londres, comprenant notamment des premières éditions et ouvrages anciens, avaient disparu sans trace, probablement revendus via le marché de l’antiquariat.

En 2025, après des années d’enquête et de repérages minutieux, ces livres volés ont été localisés et récupérés, marquant la fin d’une affaire longue et mystérieuse digne d’un scénario de film.

Au Pérou, l’organisme public Indecopi a ordonné la suspension temporaire du prêt de 21 livres jugés « controversés » dans une bibliothèque scolaire du Colegio Franklin Delano Roosevelt à Lima, suscitant une polémique sur la liberté de lecture.

Certains titres visés sont des œuvres déjà adaptées en films ou séries, ce qui intensifie le débat entre protection des mineurs et censure. L’école défend un système de restriction individualisé, mais les opposants y voient une pente dangereuse pour l’accès à la littérature.