Il voulait offrir un cadeau à sa sœur : une histoire de Noël en Italie
Une histoire qui pourrait inspiré un film de noël, ou en être tiré : À Mugnano di Napoli, commune de la banlieue napolitaine, un enfant de 11 ans, ayant perdu sa mère, a quitté son domicile pour vendre ses dessins et quelques livres devant un magasin de jouets. Son objectif : réunir assez d’argent pour acheter un cadeau de Noël à sa sœur de trois ans. Repéré seul dans la rue, il a été pris en charge par les Carabinieri - la gendarmerie italienne -, tandis que son père signalait sa disparition...