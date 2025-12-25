Newsletters

À Mugnano di Napoli, dans la banlieue napolitaine, un garçon de 11 ans, ayant perdu sa mère, a quitté le domicile familial pour tenter de vendre ses dessins et quelques livres devant un magasin de jouets. Son intention était simple : réunir suffisamment d’argent pour offrir un cadeau de Noël à sa sœur de trois ans. Repéré seul dans la rue, l’enfant a été pris en charge par les Carabinieri, tandis que son père signalait sa disparition.

La société chargée de l’édition numérique de Harry Potter, Pottermore Publishing, qui exploite une large partie du catalogue en ebook et livre audio, affiche des résultats en hausse. Sur les douze mois clos au 31 mars 2025, elle a enregistré 54,3 millions de livres sterling (62,2 M€) de chiffre d’affaires, contre 48,8 M£ (55,9 M€) l’année précédente. Le profit avant impôt atteint 17,2 M£ (19,7 M€), contre 11,4 M£ (13,1 M€) un an plus tôt, confirmant la solidité économique de la franchise portée par J. K. Rowling.

En Allemagne, la bibliothèque universitaire de Freiberg a reçu, le 12 décembre 2025, le Sächsischer Bibliothekspreis 2025 (Prix des bibliothèques de Saxe). Cette distinction, remise par la ministre saxonne de la Culture et du Tourisme et par le Bibliotheksverband Sachsen, salue un projet innovant autour des usages de l’intelligence artificielle en bibliothèque.

Aux États-Unis, le journaliste du New York Times John Carreyrou, accompagné de plusieurs écrivains non cités nommément, a engagé une action en justice contre plusieurs grands acteurs de l’intelligence artificielle, dont OpenAI, Google, Meta, Anthropic, xAI et Perplexity. Les plaignants accusent ces entreprises d’avoir utilisé des copies piratées de leurs livres pour entraîner des modèles de langage à l’origine de chatbots.