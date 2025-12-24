Newsletters

À première vue, le livre de photographie semble familier : des images, un « beau livre », un objet que l’on feuillette. Il ne se réduit pourtant ni à un simple album, ni à une exposition transposée sur papier, ni à l’illustration élégante d’un texte. C’est un récit à part entière, un langage spécifique. C’est précisément parce qu’il demeure souvent méconnu, parfois mal identifié, que l’association France PhotoBook organise une Journée de sensibilisation au livre de photographie, le jeudi 22 janvier 2026, à Amiens, de 9h30 à 17h30.

Le 18 décembre, dans l’hémicycle du Sénat, le sort de la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs s’est joué en quelques heures. Un texte attendu de longue date par une partie du monde de la création a été rejeté à une large majorité, à l’issue de débats jugés expéditifs par ses soutiens. Le scrutin a donné 206 voix contre, 118 pour et 18 abstentions, laissant apparaître un nouvel écart entre les institutions et les professionnels de la création.

Le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (Snac) annonce avoir déposé une plainte pour diffamation contre la CGT-Spectacle. En cause : un communiqué publié le 30 octobre 2025, dont le Snac conteste les propos, qu’il juge mensongers et insultants. Cette procédure intervient dans le prolongement d’une exclusion engagée au printemps puis confirmée à l’automne, que le syndicat entend désormais contester devant la justice. L’affaire a été portée devant le doyen des juges d’instruction de Paris.

Une œuvre méconnue de Tennessee Williams refait par ailleurs surface. The Strangers, pièce radiophonique écrite en 1938, à l’époque où l’auteur s’appelait encore Tom Williams et étudiait à l’Université de l’Iowa, est publiée pour la première fois par The Strand Magazine, offrant un éclairage inédit sur les débuts de l’écrivain américain.