Une Femme de ménage bien trop jolie, pour un film un peu trop fidèle
Ah, les romans de l'écrivaine américaine Freida McFadden devenus cultes en l'espace de deux ans. Sa pauvre femme de ménage devenue héroïne badass en quatre tomes passe au ciné et nous démontre combien le suspense peut être confortable, quand aucune prise de risque n'est au programme.
