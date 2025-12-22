Newsletters

Le film La Femme de ménage, adaptation fidèle du thriller de Freida McFadden, illustre l’exercice délicat d’une transposition presque scolaire : mêmes scènes, mêmes rebondissements, mêmes dialogues. Cette fidélité excessive rend le suspense confortable mais prévisible. Porté par Sydney Sweeney et Amanda Seyfried, le long métrage divertit sans surprendre, calibré pour un public sans attente audacieuse.

Onlyfans ou Bois de Boulogne, épisode 7. Après Noël, le monde de l’édition ne s’écroulera pas spectaculairement, il se délite. Bureaux vides, mails polis et réunions sans sens masqueront des suppressions d’emplois et un fonctionnement fantôme. On appellera cela “réajustement” ou “stratégie”. La fin viendra en procédures, mots doux et effets d’affichage, plutôt qu’en explosion visible.

Le dernier livre de Nicolas Sarkozy, vendu à près de 100 000 exemplaires, n’est pas perçu ici comme un simple ouvrage, mais comme un instrument politique publié entre condamnation et appel. Son but serait de déplacer le débat judiciaire vers l’espace public, en légitimant l’auteur et en contournant la justice. Le chroniqueur argue que l’édition ne doit pas servir d’arme de revanche, et qu’un libraire peut, par éthique, choisir de ne pas le commercialiser.

En plein jour à São Paulo, le 7 décembre 2025, deux hommes armés ont volé une douzaine d’œuvres rares, dont des gravures d’Henri Matisse et de Cândido Portinari, lors de l’exposition Do livro ao museu à la bibliothèque Mário de Andrade. Après une première arrestation, un second suspect a été interpellé dans cette affaire, tandis que les pièces volées restent introuvables.

Le 28 novembre, la Cour de Vilnius a confirmé en appel la condamnation de Mikheil Zamtaradze pour le vol de 17 éditions rares de classiques russes du XIXᵉ siècle à l’Université de Vilnius, pour une somme reçue en cryptomonnaie, malgré leur valeur patrimoniale estimée à plus de 606 000 €. Présenté comme chercheur avec de faux papiers, il avait subtilisé des ouvrages en les remplaçant par des copies. Il serait lié à un vaste réseau de vols similaires en Europe, soulevant des enjeux de conservation dans les bibliothèques patrimoniales.

À Hakodate, le 2 décembre 2025, un important incendie a mobilisé pompiers et police dans le centre-ville. Dans une librairie du grand magasin Marui Imai, une femme de 36 ans a été arrêtée en flagrant délit après avoir dissimulé onze mangas dans son sac et tenté de sortir, alors que les secours luttaient contre les flammes. Elle a été inculpée pour vol à l’étalage.