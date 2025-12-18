Newsletters

Souvent raillée pour ses couvertures pastel et ses intrigues très codifiées — tout en constituant, paradoxalement, une véritable « école » où nombre de traductrices ont fait leurs armes — Harlequin, figure emblématique de la romance populaire, se retrouve aujourd’hui au centre d’une contestation inédite. Accusée par des traducteurs de basculer massivement vers la traduction automatique, la maison fait face à une mobilisation qui dénonce un « plan social invisible » et, plus largement, ce qui est perçu comme le début d’une remise en cause profonde, et potentiellement durable, du métier. HarperCollins France, groupe auquel appartient Harlequin, assume et défend ce choix.

Dans un tout autre registre, le Parlement européen a, après plusieurs semaines de discussions entre Bruxelles et Strasbourg, définitivement statué sur le règlement visant à lutter contre la déforestation importée. Les livres et produits imprimés en ont finalement été exclus, à l’issue d’un processus législatif engagé fin novembre. Une décision saluée par les éditeurs, même si elle continue de nourrir le débat sur l’articulation entre exigences environnementales et réalités culturelles.

Sur le terrain économique, la maison d’édition lyonnaise Black Book, spécialisée dans les jeux de rôle et les jeux de société, a de son côté été placée en redressement judiciaire, une décision validée mi-novembre par le tribunal des activités économiques de Lyon. En cause, selon son fondateur et dirigeant David Burckle : le poids financier d’un bail portant sur un vaste dépôt logistique.

Enfin, certains chiffres viennent rappeler, sans fard, les déséquilibres qui traversent le paysage éditorial. En consultant l’agrégateur Paris Librairies, on constate que 54 librairies parisiennes proposent en stock des ouvrages signés Jordan Bardella ou Nicolas Sarkozy, tandis que 187 mettent en rayon le dernier roman de Laurent Mauvignier. Un rapport d’un à trois, qui interroge autant qu’il éclaire.