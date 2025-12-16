Newsletters

Il arrive que le malaise, longtemps diffus et contenu dans les couloirs ou lors de discussions informelles, finisse par franchir un cap. Chez Interforum, ce moment semble désormais atteint. En demandant l’inscription à l’ordre du jour du prochain CSE central du déclenchement d’un droit d’alerte économique, le syndicat Force ouvrière fait basculer une inquiétude collective dans le champ institutionnel. Une démarche formelle, lourde de sens, et jamais anodine dans la vie sociale d’une entreprise.

L’éditeur de livres jeunesse møtus, fondé en 1988 par François David sous statut associatif, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Caen le 10 décembre 2025. Reprise en 2019 par Pierre Lenganey, alors propriétaire de la librairie alençonnaise Le Passage, la structure avait publié ses derniers ouvrages à la fin de l’année 2024.

« OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 6. En décembre, Paris a ce talent presque indécent de donner l’illusion que tout peut encore s’arranger.

Witi Ihimaera raconte sa littérature comme une histoire de noms, de transmission… et de détournement. Il revient sur ce moment où, à l’arrivée des missionnaires en Nouvelle-Zélande, « ils ne pouvaient pas dire “Ihimaera” » et cherchent une approximation sonore : « Qu’est-ce qui sonne comme “Smiler” ? Alors on t’appellera Pop Smiler. »



Si tu veux, je peux aussi te proposer une version encore plus sèche (fil actu / homepage) ou, au contraire, plus narrative (ouverture de dossier).