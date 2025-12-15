La librairie de l'année : si tu achètes un livre sans le lire, tu payes plus cher
À première vue, il s’agit d’une librairie comme tant d’autres, dédiée aux livres et à la lecture. Pourtant, quelques minutes suffisent pour comprendre que cet établissement, repose sur un modèle radicalement différent des usages habituels du commerce du livre...
