Militante iranienne des droits humains et lauréate du Prix Nobel de la paix 2023, Narges Mohammadi a de nouveau été arrêtée le 12 décembre 2025 à Mashhad lors d’une cérémonie en hommage à l’avocat Khosrow Alikordi, suscitant de vives inquiétudes quant à sa sécurité.

Figure de la lutte contre la répression, la peine de mort et les discriminations en Iran, elle a subi de multiples emprisonnements pour son activisme pacifique.

La « librairie de l’année » se distingue par un concept singulier : elle propose aux clients d’acheter un livre à prix standard, mais de bénéficier d’un tarif réduit à condition de le lire réellement. Grâce à une micropuce intégrée mesurant la progression de lecture, ceux qui n’achèteraient que pour accumuler des livres non lus paient plus cher.

Ce modèle, volontairement provocateur, questionne notre rapport à l’achat et à la lecture. Lu ou non lu, chacun reste libre, mais le prix reflète l’engagement du lecteur. Ou bien n’est-ce qu’une farce ?

À Cracovie, un événement parallèle au salon du livre traditionnel a suscité une vive polémique : le Salon du livre sans censure a mis en avant des publications dénoncées pour contenus antisémites et hostiles à l’Ukraine, remettant en question l’idée même de liberté d’expression littéraire. Parmi les titres présentés figuraient des ouvrages à caractère discriminatoire envers Juifs et Ukrainiens.

L’organisation de l’événement par des cercles liés à l’extrême droite et la présence de figures idéologiques polémiques ont accentué la controverse, tandis que le salon officiel de Cracovie s’en est dissocié.

Au Japon, l’essor de l’intelligence artificielle transforme les bibliothèques, avec l’apparition d’assistants numériques — tels que Shisho, une « bibliothécaire IA » — sur les écrans d’accueil de certaines bibliothèques municipales et universitaires.

Ces outils exploitent des systèmes conversationnels et de recommandation pour aider les usagers à trouver des ouvrages et enrichir leur expérience, tout en allégeant la charge de travail des personnels humains.

Deux manuscrits inédits d’Ignacio Aldecoa (1925-1969), écrivain espagnol majeur de la Generación del 50, ont été découverts après plus de 70 ans dans les archives de la Sección de Censura de l’Archivo General de la Administración à Alcalá de Henares par le professeur Álex Alonso Nogueira, alors qu’il préparait une exposition à la Biblioteca Nacional de España.

Ces textes, Ciudad de tarde (1952) et El Gran Mercado (1953), jamais publiés et restés oubliés malgré leur envoi à la censure franquiste, seront présentés au public à Madrid à l’occasion de l’exposition Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir, offrant une nouvelle perspective sur le jeune écrivain et enrichissant l’étude de son œuvre.

Une fuite d’eau survenue dans les réserves du musée du Louvre a endommagé près de 400 ouvrages d’égyptologie, conservés au département des Antiquités égyptiennes.

Touchés par l’humidité, ces livres patrimoniaux ne sont toutefois pas irrémédiablement perdus : des mesures d’urgence ont été mises en œuvre pour leur séchage et leur restauration. L’incident rappelle la vulnérabilité des collections écrites face aux risques matériels et l’importance des protocoles de conservation préventive.