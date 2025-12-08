À quel milliardaire appartient votre livre ? L'application parle d'argent dans l'édition
L’édition française aime à se présenter comme un paysage d’acteurs indépendants, mais sa réalité capitalistique demeure largement méconnue. Derrière marques, collections et maisons historiques, se déploient des chaînes de propriété, dominées par de grands groupes et des investisseurs puissants. En révélant ces coulisses, l’application WHOISBN ? propose un outil de transparence, imparfait, mais révélateur. Et inversement.
