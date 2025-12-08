Newsletters

Francis Crick demeure l’un des savants les plus marquants du XXᵉ siècle, non seulement pour avoir, aux côtés de James Watson et Maurice Wilkins, découvert en 1953 la structure en double hélice de l’ADN — fondement de la biologie moléculaire — mais aussi pour avoir engagé, plus tard, une seconde carrière consacrée aux neurosciences.

Grâce à son audace intellectuelle et sa liberté scientifique, Crick a contribué à repenser non seulement l’hérédité, mais aussi les mécanismes du cerveau et de la conscience.

Le site de la bibliothèque de l’Université de Kyoto (faculté des lettres) a été compromis par des intrusions non autorisées pendant neuf mois. Le piratage — actif du 6 février au 13 novembre 2025 — a affecté près d’une centaine de pages, dans lesquelles un code malveillant pouvait provoquer des redirections ou affichages indésirables.

Le 26 novembre, l’établissement a fermé le site, le remplaçant par une version provisoire dépourvue de moteur de recherche et d’accès aux thèses. Aucun stockage de données personnelles n’était concerné, mais l’incident prive étudiants et chercheurs d’un outil numérique essentiel. L’université a annoncé une refonte complète pour avril 2026 et ouvert une enquête interne.

Une femme a été arrêtée début octobre 2025 après des mois de vols répétés dans la Biblioteca Municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), d’où elle subtilisait des dizaines d’ouvrages. Elle revendait ces livres via l’application de seconde main Wallapop. L’enquête menée par la Policía Nacional a permis de saisir 127 ouvrages, pour une valeur estimée à plus de 2 000 €.

Les livres avaient été dispersés un peu partout en Espagne — Madrid, Barcelone, Pontevedra, Burgos… — ce qui a rendu la restitution particulìèrement complexe. Ce trafic minimal n’en pose pas moins la question de la récupération de biens destinés à la collectivité — la disparition d’un patrimoine public, échangé comme de vulgaires biens d’occasion.

L’application WHOISBN ? – devenue QUISBN ? en version française — se propose de lever le voile sur la propriété réelle des maisons d’édition françaises. En scannant le code-barres ISBN d’un livre, l’outil retrace la chaîne de propriété jusqu’au bénéficiaire ultime — souvent un investisseur ou un milliardaire.

À travers cet « inventaire du capital » du livre, l’application montre comment, derrière des marques perçues comme indépendantes, se cache fréquemment une concentration de capitaux dans quelques grands groupes et fortunes personnelles, comme Vincent Bolloré (via Hachette Livre) ou Daniel Křetínský (via Editis). Reste que l’application admet ses limites : certaines participations sont partielles, d’autres complexes — son « radiographie » n’est donc qu’un aperçu, parfois inexact, de la réalité capitalistique.

Un mémorial dédié aux autodafés nazis situé à Potsdam a été incendié dans la nuit — vitres brisées, livres en feu — par des adolescents. Installé dans une ancienne cabine téléphonique, ce lieu rendait hommage aux milliers d’ouvrages détruits en 1933 comme « impurs » par le régime nazi, en particulier ceux d’écrivains juifs, socialistes ou progressistes.

Ce vandalisme violent constitue plus qu’un acte matériel : c’est une attaque symbolique contre la mémoire collective et l’esprit de diversité intellectuelle. L’événement ravive l’urgence de défendre la mémoire historique.