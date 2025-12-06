Newsletters

La chute des Humanoïdes associés, suivie de celle de leur filiale américaine Humanoids, a créé un véritable choc dans les milieux de la bande dessinée et de la science-fiction. Pour autant, ces liquidations successives ne semblent pas entraver l’activité éditoriale de la structure, qui continue d’annoncer de nouvelles parutions et maintient Métal hurlant en kiosques. Une situation qui s’explique en partie par un montage économique et financier articulé autour d’une constellation d’entreprises.

Dans le même temps, une autre affaire, qui aurait pu rester cantonnée à la sphère littéraire, a quitté les coulisses de la création pour prendre une tournure judiciaire puis publique. Depuis plusieurs semaines, un bras de fer oppose l’autrice franco-camerounaise Astrid-Aimé Lohez à l’écrivain suisse Max Lobe et aux Éditions Zoé, basées à Genève.

« OnlyFans ou le bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Dans son cinquième épisode, elle raconte la stupéfaction d’avoir reçu une véritable convocation par mail — un message qu’elle a d’abord cru être un poème automatique, tant il détonnait avec les spams et les relances habituelles.

Fondées en janvier 2020 par Sophie Caillat, ancienne journaliste et cofondatrice de Premier Parallèle, les Éditions du Faubourg se sont imposées en quelques années comme une voix singulière des sciences sociales engagées. En 2025, la maison a lancé sa propre collection de poche, afin de reprendre la main sur son catalogue, prolonger la vie de ses titres et toucher un lectorat plus jeune, plus large et plus attentif au prix.