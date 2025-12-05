Newsletters

Ce 3 décembre, l’Assemblée nationale a adopté l’article 5 du projet de loi visant à réformer la gouvernance de la protection sociale des artistes-auteurs. Malgré un lobbying appuyé des fondateurs de l’Agessa pour maintenir le texte dans sa version initiale, plusieurs amendements majeurs ont été retenus. Ils marquent une avancée significative en matière de démocratie sociale, reconnaissent pleinement le scandale de l’Agessa et clarifient enfin les règles de représentativité.

François Belley, lui, surgit avec une énergie presque communicative — celle de quelqu’un qui incarne ses idées autant qu’il les formule. Décrit comme un « producteur d’idées », il s’amuse de cette étiquette autant qu’il l’assume. Ou peut-être l’inverse.

Pendant ce temps, sur tout le territoire, les librairies bougent : de la Normandie au Pays basque, en passant par Angers, Paris ou La Rochelle, certaines ouvrent, inventent, expérimentent ; d’autres se réinventent, se battent pour continuer d’exister ou s’apprêtent à tourner une page.

Dans le cadre de sa série d’entretiens avec les auteur·ices engagé·es auprès de Lire et faire lire, ActuaLitté s’est entretenu avec Hajar Azell, autrice du Sens de la fuite et de L’envers de l’été, et membre du comité de soutien de l’association. Elle y évoque son attachement à la lecture à voix haute, l’importance de la transmission entre générations et les livres qu’elle rêverait de partager avec les enfants comme avec les adolescent·es.