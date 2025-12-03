Newsletters

Après le retrait du roman Boa d’Anne-Sophie Jacques de la sélection du prix littéraire Anne Ténès, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Lot répond à ActuaLitté. Dans un courrier signé par la directrice académique Sophie Sarraute, l’institution détaille les raisons avancées pour justifier sa décision, tandis que l’association Désir de Livres, qui porte le prix, livre sa version des faits.

Au 58, rue Gay-Lussac, dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, la Librairie Le Point du Jour s’apprête à baisser définitivement le rideau. Après 42 ans d’activité, Patrick Bobulesco, son libraire permanent, part à la retraite. Avant la fermeture « à la fin du mois », les rayons doivent être vidés : une Grande Braderie est organisée les 12, 13 et 14 décembre, de 9h à 19h. « Venez nombreux : tout doit disparaître ! », annonce-t-il, avec un sourire où se mêlent lucidité et émotion.

Les Éditions de la Furia, société sœur de la maison d'édition d'extrême droite Magnus — également dirigée par Laura Magné —, contestent devant le tribunal administratif le retrait de la qualification d'information politique générale à la revue La Furia. Lors des audiences, la viabilité du titre et la situation économique de la structure éditoriale ont été mises en avant par la plaignante. L'exécution de la décision de la CPPAP est pour l'instant suspendue, dans l'attente d'un jugement au fond.

Thomas King, figure majeure de la littérature autochtone en Amérique du Nord, vient d’apprendre qu’il n’a finalement aucune ascendance cherokee, contrairement à ce qu’il a cru presque toute sa vie. Une enquête généalogique menée par la Tribal Alliance Against Frauds (TAAF), un groupe cherokee qui enquête sur les fausses revendications d’identité autochtone, a démêlé l’arbre familial de l’écrivain de 82 ans, révélant une réalité qui bouleverse sa trajectoire personnelle et alimente un débat déjà sensible sur l’identité autochtone et l’appropriation culturelle.