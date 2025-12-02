Newsletters

Dans l’univers de la bande dessinée et de la science-fiction, rares sont les noms aussi emblématiques que Les Humanoïdes associés. Fondée en 1974 par Moebius, Philippe Druillet, Jean-Pierre Dionnet et Bernard Farkas, la maison doit sa légende à Métal hurlant, revue pionnière qui a marqué des générations d’artistes. Son histoire reste toutefois faite de hauts spectaculaires et de revers tout aussi fracassants, le dernier en date, survenu en 2025, ayant entraîné un effondrement général de la structure.

Parallèlement, la question de la gouvernance sociale des artistes-auteurs connaît une montée de tensions. Une récente tribune a ravivé les fractures persistantes entre organisations professionnelles, replongeant dans les conflits institutionnels et les zones d’ombre entourant l’Agessa. Alors que le Parlement se penche sur une réforme d’ampleur, les interprétations s’affrontent avec vigueur, chacun défendant sa lecture de l’histoire et sa part de responsabilités.

Dans ce climat déjà chargé, une autre annonce a secoué le secteur : l’édition 2026 du Festival d’Angoulême est officiellement annulée. La société 9e Art+, organisatrice depuis 2007, a indiqué dans un communiqué transmis par ses avocats qu’il était impossible de tenir l’événement « dans des conditions appropriées ». Cette déclaration met fin à des semaines d’incertitude autour d’une édition prévue du 29 janvier au 1er février.

Au Palais de la Porte Dorée, c’est dans un tout autre contexte que Clara Lodewick savoure encore l’accueil réservé à Moheeb sur le parking, la bande dessinée qui lui a valu le prix Porte Dorée 2025. L’album, conçu comme un huis clos à ciel ouvert, raconte l’histoire d’un jeune réfugié afghan enfermé dans une attente sans fin. Une fiction nourrie d’une expérience personnelle : « Cela remonte à mes 17 ans, quand je passais mes journées auprès d’un collectif d’Afghans sans papiers », explique l’autrice.