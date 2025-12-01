Newsletters

À Kyoto, la bibliothèque Kisshoin a exceptionnellement autorisé, le 15 novembre, la consommation de collations dans ses espaces, lors d’un événement solidaire organisé avec l’association and happiness. Lectures jeunesse, ateliers créatifs et goûters ont offert aux enfants un moment convivial, illustrant l’évolution des bibliothèques japonaises vers davantage de lien social. Il illustre l’équilibre entre ouverture et préservation.

Fin octobre, la Parkland Community Library, près d’Allentown, a adopté symboliquement une génisse Holstein nommée Fluff dans le cadre du programme national « Adopt a Dairy Cow ». L’établissement suit durant un an l’évolution de l’animal, fournissant photos, données et ateliers pédagogiques aux familles. Animations, votes et clins d’œil ludiques renforcent l’engagement du public. Cette initiative illustre l’essor de médiations innovantes dans les bibliothèques américaines, mêlant éducation agricole et narration pour attirer de nouveaux lecteurs.

Au Salon du livre, Victoire, éditrice, décrit avec ironie et lucidité la crise qui mine son métier : stands clinquants des grands groupes, précarité des indépendants, influenceurs en quête de contenu, promesses managériales creuses. Soutenue par quelques confrères, elle affronte indifférence, retards de paiement et injonctions corporate. Entre désillusion et détermination, elle affirme vouloir raconter sans fard l’effondrement du secteur pour en préserver la vérité et, peut-être, préparer un renouveau.

La onzième vente « Bande dessinée & illustration » de Daniel Maghen Enchères a atteint 2,732 M€ TTC, avec 86 % des lots vendus et 127 % des estimations réalisées. La couverture originale du Cavalier perdu de Giraud a culminé à 151 560 €. Les catalogues Ralph Meyer (vente en gants blancs, 455 596 €), Will (390 350 €) et André Juillard (371 701 €) ont porté la séance, tandis que Moebius, Hergé, Manara ou Bilal ont confirmé leur attractivité. Une dynamique confirmant l’essor du marché des originaux.

Le Japon lance un projet majeur : une plateforme numérique centralisée, pilotée par l’État avec éditeurs et industriels, pour diffuser les mangas à l’international et contrer un piratage évalué à des centaines de milliards de yens. Dotée d’outils de traduction IA et d’un système de licences simplifié, elle vise à offrir une alternative légale unifiée. Cette stratégie complète le durcissement judiciaire engagé depuis 2024. Reste à savoir si l’offre saura rivaliser avec la rapidité des services privés déjà installés.