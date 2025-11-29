Newsletters

Ah, ReLIRE : des œuvres dites « indisponibles », numérisées sans l’accord de leurs ayants droit par un opérateur privé mandaté par l’État… Un projet coûteux, plusieurs millions d’euros engloutis, avant que la justice européenne ne l’interrompe nettement et définitivement. Pourtant, la société FeniXX, chargée de commercialiser ces ebooks, semble vouloir poursuivre l’aventure sans trop s’embarrasser de ce que recouvre réellement la notion de propriété intellectuelle.

Cette semaine (du 17 au 23 novembre), le classement des ventes prend des allures de choc des générations : Astérix, toujours en pleine forme, domine le marché ; Inoxtag, avec le tome 2 d’Instinct, surgit comme un météore prêt à lui disputer la première place ; derrière eux, le Goncourt 2025 poursuit son ascension régulière, Freida McFadden quadrille le top avec une efficacité redoutable, et la BD franco-belge s’invite entre les deux mastodontes.

Parallèlement, deux pétitions tentent de sauver des lieux essentiels à la mémoire culturelle parisienne : les appartements de Jacques Prévert et Boris Vian, voisins sur la terrasse de la cité Véron, menacés par un projet d’agrandissement du Moulin Rouge. Deux espaces restés intacts depuis les années 1950, aujourd’hui sous la pression d’un chantier aux ambitions touristiques.

Enfin, côté édition, Léna Situations refait parler d’elle. Après l’immense succès de Toujours Plus (Robert Laffont, 2020), ouvrage aussi soutenu par sa communauté qu’âprement discuté par une partie de la critique, l’influenceuse revient avec Encore Mieux, publié en autonomie et présenté comme un projet plus mûr. Mais à l’heure des premiers chiffres, la comparaison avec son précédent succès est difficile à esquiver.