Boa, le roman d’Anne-Sophie Jacques, a été écarté de la sélection du Prix littéraire Anne Ténès — destiné aux élèves de troisième et de seconde du nord du Lot — sur décision de la direction académique. En cause : un passage considéré comme « inadapté », vraisemblablement celui où l’héroïne aborde la question du plaisir féminin. L’éditeur Dalva, l’association organisatrice et l’autrice dénoncent une décision incompréhensible, y voient une atteinte à la liberté pédagogique et s’interrogent sur les limites imposées à ce que l’école accepte — ou non — de dire au sujet du désir féminin.

Aux États-Unis, un autre front culturel s’est joué : en mars 2025, le président Donald Trump avait signé un décret supprimant notamment l’Institute of Museum and Library Services (IMLS), essentiel au soutien des bibliothèques, notamment rurales. La justice a finalement annulé cet « ordre exécutif 14238 », jugeant qu’il violait la séparation des pouvoirs.

En France, les lycéens ont rendu leur verdict : après deux mois de lectures assidues et de rencontres avec les auteurs en région, ils ont décerné le 38ᵉ Prix Goncourt des Lycéens à Natacha Appanah pour La nuit au cœur (Gallimard).

Enfin, le Prix Femina des lycéens a dévoilé son lauréat 2025 : Joseph Incardona remporte cette dixième édition avec Le monde est fatigué, choisi à l’issue des dernières délibérations menées par dix-sept lycéens réunis à Rouen.