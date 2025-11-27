Newsletters

Invitée au festival BD Colomiers des 21, 22 et 23 novembre, l’autrice italienne Elena Mistrello a été refoulée dès son arrivée à l’aéroport de Toulouse. Trois agents de la Police nationale l’auraient informée d’un signalement émanant du ministère de l’Intérieur, avant de l’inciter à reprendre un avion en sens inverse. Faute d’explications précises à ce jour, son éditeur dénonce « une dérive autoritaire qui n’est pas anodine ».

Attaques, intimidations, pressions politiques : plusieurs librairies ont récemment été visées par des actes violents. En réaction, un collectif informel d’employé·es de librairie appelle à un rassemblement jeudi 27 novembre, place de la République à Paris, pour rendre visibles ces agressions et réfléchir à des formes d’action collective.

Au Palais de la Porte Dorée, l’actualité est dense : pour la première fois, les prix littéraire et BD ont été décernés en novembre, dans une nouvelle formule calée sur le rythme éditorial, tandis que Constance Rivière est reconduite à la tête de l’établissement. Un festival littéraire est en outre en préparation pour l’automne. À l’occasion de cette « saison » particulière, la directrice générale revient sur le sens de ces prix, les transformations engagées et la manière dont le Palais entend rester un lieu de résistance culturelle dans un contexte de crispation autour des questions migratoires.

Le dernier rapport annuel de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et droits voisins, rattachée à la Cour des comptes, brosse un tableau contrasté : si les sociétés de gestion collective ont nettement progressé dans la publication de leurs données, la lisibilité de ces informations, leur utilité réelle pour les créateurs et la transparence autour des fonds culturels demeurent largement discutables.