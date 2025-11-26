Newsletters

Les éditions du Bout de la Ville ont publié, le 17 octobre, un ouvrage culinaire pas comme les autres. Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l’isolement est signé par Moben, détenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier), avec la participation de Gaëlle Hoarau. Peu après la sortie du livre, l’administration a reproché au prisonnier sa participation au projet — pourtant menée en toute transparence — avant de le transférer vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe. Son éditeur dénonce une tentative d’« invalider l’ouvrage » et la parole de son coauteur.

Pour la deuxième fois d’affilée, les bénévoles de L214 se mobilisent devant un événement littéraire organisé par E.Leclerc. Après le Prix Landerneau des lecteurs, en octobre, l’association de défense des animaux manifeste de nouveau devant un prix du groupe : le Prix Landerneau BD, décerné ce mardi 25 novembre à 19 h au Carmen, dans le 9ᵉ arrondissement de Paris.

Ce même mardi 25 novembre correspond à la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, soutenue par l’ONU. Le ministère de la Culture met en avant plusieurs mesures de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS), alors même que le budget 2026 du gouvernement ne prévoit pas de moyens supplémentaires.

« Maurice, on est là ! », lance notre guide en entrant dans la petite maison de Monfort-l’Amaury. Nous gravissons les quelques marches avant qu’elle n’ouvre la porte de la demeure de Maurice Ravel, dont la forme singulière, relevait Manuel Rosenthal, évoque une tranche de Camembert mal découpée.