Coauteur en détention, Moben a-t-il été sanctionné pour son livre de cuisine ?
Les éditions du bout de la ville ont publié, le 17 octobre dernier, un livre de recettes bien particulier. Intitulé Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement, il est cosigné par Moben, emprisonné au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier), et Gaëlle Hoarau. Peu après la parution, le détenu s'est vu reprocher l'écriture de ce livre, pourtant menée au vu et au su de l'administration, avant un transfert au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe. Son éditeur dénonce « une manière d’invalider l’ouvrage » et la parole de son coauteur.