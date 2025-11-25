Newsletters

En 2002, l’année où la génération Zidane–Barthez–Thuram s’effondrait en Coupe du monde, Xavier Capodano posait, à Belleville, les fondations du Genre urbain. Une librairie pointue, consacrée aux questions de ville, devenue en deux décennies un carrefour incontournable : chercheurs, militants, habitants, lecteurs de passage s’y sont mêlés, faisant du lieu une référence populaire et ouverte. Capodano vient néanmoins d’en tourner la page. Il a transmis l’enseigne — non pour s’éloigner du milieu, mais pour concentrer toute son énergie sur sa maison d’édition : une transition fidèle à sa manière d’aborder ce métier comme une suite de défis.

Dans le même temps, l’association Ferraille, organisatrice du festival Formula Bula, lance un appel au mécénat destiné à financer un poste de coordination en éducation artistique et en bénévolat. Cette collecte, ouverte aux particuliers comme aux entreprises, vise à renforcer un pan essentiel du projet, tout en consolidant l’équilibre économique de l’événement BD.

Sur le front politique, la réforme du régime social des artistes-auteurs poursuit son chemin et sera examinée en commission mixte paritaire. Pourtant, un angle mort demeure : ceux qui défendent l’article 5 du PLFSS 2026 comme un progrès sont aussi ceux qui ont présidé l’Agessa — l’organisme à l’origine du plus important scandale social ayant touché les auteurs. À l’heure des arbitrages, il devient crucial de rappeler les faits, les responsabilités et les conséquences.

Enfin, deux semaines après sa sortie de détention, il s’apprête à revenir publiquement sur son année d’incarcération : les circonstances, les craintes, les doutes, mais aussi ce qui, dit-il, lui a permis de tenir, et la manière dont cette expérience redessine désormais son engagement pour la liberté.